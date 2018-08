Argentina: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito exige que el proyecto que se trate en el Senado sea el mismo que llegó de diputados. En Enredando las mañanas dialogamos con Celeste Mac Dougall, docente e integrante de la Campaña, sobre las modificaciones que se quieren hacer al proyecto original y el papel que juega la Iglesia en esta disputa. Aborto Legal: lo que se juega este miércoles en el Senado miércoles 1° de Agosto sale el dictamen del Senado por el proyecto de ley que garantizará el derecho al aborto en Argentina. Laexige que el proyecto que se trate en el Senado sea el mismo que llegó de diputados. En Enredando las mañanas dialogamos con, docente e integrante de la Campaña, sobre las modificaciones que se quieren hacer al proyecto original y el papel que juega la Iglesia en esta disputa. AUDIO descargar -¿Cómo viene el debate en el senado? Sabemos que el proyecto que llegó de diputados corre riesgo de ser modificado en el dictamen. Habían miedos o rumores, oposiciones respecto de la “Opción Córdoba” -que son los senadores de esa provincia- que planteaban reformas. Hoy (el viernes) amanecimos con las noticias en los diarios de que tienen un peso más que significativo en torno a las decisiones. Y hay algunas reformas que son muy preocupantes. La primera y más importante es la objeción de conciencia institucional. Nosotras en el proyecto original de la Campaña no incluimos la objeción de conciencia porque consideramos que los derechos no pueden ser objetados, y un derecho humano de la salud tan básico como decidir sobre tu propio cuerpo no puede ser objetado por cuestiones morales o religiosas… En lo que votó en diputados se incluyó la objeción de conciencia individual, si hay algún médico o médica, (que inclusive sigue siendo tramposo, porque nadie obliga a un médico a ser médico, por lo tanto, si no es obligatorio ser médico él no puede imponerle su moral a una persona), podría preverlo antes. Ese es el dictamen que salió de Diputados y lo que se pretende hacer con esta nueva opción es que las instituciones puedan objetar. Cuando sale el dictamen en diputados, salieron una serie de clínicas privadas que responden a la iglesia católica a pronunciarse sobre que no iban a garantizar derechos, como si la institución tuviera algún tipo de conciencia. Y esta presión, que es una presión con un lobby muy fuerte, no solo de la iglesia sino de un negocio que tiene que ver con el negocio de la salud, está teniendo injerencia en el Senado. Por el otro lado, la otra modificación es respecto de las semanas: bajar de la semana 14 como plazo a 12 semanas. Y eso es básicamente convalidar el argumento eugenésico en relación al aborto. El proyecto de la campaña en ningún momento suponía eugenesia como algunos planteaban, e inclusive la formulación de malformaciones fetales graves, que tiene que ver también con la decisión. En ese videíto que se hizo famoso donde Kornblit le contesta a la senadora que el aborto es una opción, que en los países donde el aborto es legal hace muchos años, se le da la opción a la mujer de decidir si quiere continuar un embarazo cuando se detecta una enfermedad incurable en el embrión o en el feto. Hay avances respecto de la limitación de nuestros derechos muy grandes, que se plantea como opción supuestamente para que no peligre el derecho al aborto, y en realidad es al revés: estas modificaciones lo que van a hacer es atentar contra la garantía de los derechos más básicos de las mujeres, mas que garantizarlos. Nosotras seguimos exigiendo que el tratamiento y el dictamen por mayoría que salga el miércoles que viene sea el dictamen que salió de diputados. En esa pelea estamos. -Si hay modificaciones, ¿regresaría a diputados y no habría ley el 8? Volvería a Diputados. Si un proyecto que se aprobó en diputados vuelve no puede ser rechazado el proyecto en sí mismo, lo que puede pasar es: o diputados insiste en el proyecto que votó, o acepta las modificaciones del senado y la aprueban o se plantea un nuevo proyecto. Todos los escenarios son de trabas y dilaciones a los derechos e inclusive el proyecto que salga, si sale con esas modificaciones es una traba muy importante. En Chile clínicas enteras se han declarado objetoras de conciencia, por lo tanto, en la gran mayoría de Chile no se garantiza ese derecho consagrado (que es por causales). Es algo muy importante que nosotras lo veníamos denunciando ya. A su vez el 50% de las mujeres y personas con capacidad e gestar se atienden en obra social, el 35 % en el sistema público y un 15 % en prepagas. La gran mayoría de las obras sociales trabajan con clínicas privadas, tercerizan servicios. Por lo tanto estamos diciendo que un 65% de las mujeres y personas con capacidad de gestar quedarían por fuera de la garantía del derecho, si está la opción de la objeción institucional. -Hay una embestida más fuerte de la Iglesia. ¿Cómo la leen desde la campaña? Hay una ofensiva de la iglesia, inclusive con todo el escándalo que fue lo de Albino hoy salió Macri a ratificar que iba a seguir trabajando en su gobierno. Un tipo con mucho vínculo y con mucha relación con la iglesia católica. También nosotras vemos una reacción conforme hay una acción contundente y sumamente significativa. El martes pasado hicimos un pañuelazo a nivel federal que fue impactante, los niveles de solidaridad, la marcha que hubo en Chile fue en contexto de una movilización en apoyo al aborto en Argentina. Estamos movilizadas, estamos unidas, estamos hermanadas, estamos luchando por nuestros derechos, lo que hemos logrado el 13 de un millón de personas en la calle, y lo que vamos a lograr el 8 que vamos a ser no sólo 2 millones, sino que más. Por supuesto, estamos enfrentando a un poder que tiene 2000 años de historia y de estar en el poder. Más en nuestro país donde también tienen un vínculo muy fuerte con el Estado. Nosotras como campaña estamos reclamando la separación de la iglesia del Estado, y es clave, porque quienes tienen esas posiciones no sólo tiene una posición moral e ideológica, sino que son financiados, todos los días. En algunas exposiciones preguntaban quienes financiaban a las ONGs que apoyan el derecho al aborto, estaría bueno preguntar quién financia a la iglesia católica, la fundación de Albino, que somos todos y todas con plata del Estado. Inclusive en cifras, la financiación que tiene la iglesia católica por parte del Estado no es pública. Yo pediría que den los números que nunca publican. -Salió en estos días la noticia de que los curas villeros iban a construir hogares para acompañar a madres embarazadas… Se habló bastante, niveles de hipocresía y falta de empatía completos. Ni quiero hablar. No lo puedo digerir. Es increíble. Más para quienes laburamos con pibas de los barrios, yo siendo docente, o quienes militan todos los días ahí con compañeras de los barrios, la verdad que estén diciendo esas sarta de barbaridades es increíble, pero bueno, parece que va en consonancia con la línea de la iglesia y sus posiciones anti derechos que la han tenido históricamente. Desde limitar el derecho a la educación sexual, al uso de métodos anticonceptivos, al derecho al placer y al goce. Nosotras vamos a seguir peleando. Hay una avanzada, pero porque hubo un gran triunfo, salieron también a reaccionar frente a eso. -Ahora por ejemplo ellos exigen educación sexual, que antes no les interesaba No sólo no les importaba sino que fueron militantes férreos en contra de la sanción de la ley de educación sexual integral. En 2006 movilizaciones inmensas, editoriales de La Nación y Clarín, Bergoglio saliendo a decir que queríamos que las y los adolescentes tengan sexo desenfrenado. Muchísima oposición. Ni que hablar cuando fue la ley de salud sexual y procreación responsable con el reparto de métodos anticonceptivos. Este discurso que tiene Albino, de que el preservativo no sirve, es un discurso que tiene la iglesia. Me acuerdo que en su momento, en Santiago del Estero, en el marco de la ley de salud sexual y procreación responsable cuando se empezaron a repartir los DIU, uno de los curas principales daba las misas explicando que el DIU era un elemento del demonio. En un encuentro de mujeres lo contaban las compañeras. Estoy hablando del 2004. Por esos años, en el encuentro en Mendoza, estaban las compañeras del recién creado Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable: estaban repartiendo folletos, y participantes que eran de la iglesia católica agarraron todos y los prendieron fuego en un aula. De esa gente estamos hablando. Me acuerdo de la exposición de León Ferrari cuando entraron y la rompieron toda. En fin… Que al día de hoy estén pidiendo educación sexual es un triunfo nuestro. Hay que pensarlo de esa manera, un triunfo de esta lucha que plantea educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero a la vez desde una posición muy hipócrita, porque los conocemos y sabemos quiénes son. -El miércoles que se da dictamen, va a haber movilización para presionar y que el 8 podamos estar para que sea ley el proyecto de la Campaña El 1º es un momento clave porque vamos a ver qué tipo de dictamen sale de minoría o de mayoría. Vamos a tener la definición de qué tipo de dictamen se va a tratar en el senado. Qué presenta el plenario de comisiones para que se debata: puede ser el proyecto que vino de diputados, puede ser este proyecto con modificaciones o puede ser uno por mayoría y uno por minoría. Acuérdense que en diputados salió un sólo dictamen. Cuando había más de diez proyectos, se hizo eso para tratar de concentrar y de ganar todos los votos posibles. Esa es la intención también en el senado, que todos los que votan voten el mismo dictamen. Pero al estar en danza esta opción se vuelve todo más difícil. Nosotras queremos no solamente que el 1 de agosto salga el dictamen que salió de diputados, sino que queremos que el 8 haya ley. Y así vamos a estar exigiéndolo en la calle. Y ya demostramos que no somos solo un millón, sino que vamos a ser muchísimas más. Les diría a los senadores y senadoras que respeten la voluntad del pueblo, movilizado y en la calle. Red Nacional de Medios Alternativos – rnma.org.ar

