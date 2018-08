La guerra civil argentina II

No hay unión verdadera con amnesia. Nuestros muertos quieren que cantemos, como escribió Mario Benedetti, pero no quieren que olvidemos. Si escuchara, si leyera, una profunda y sincera autocrítica de porque una década ganada terminó en una nueva versión de Alcapugio y Ayohuma, otros gallos cantarían. Incluso gallos rojos, aunque no solamente. Si bien el cancionero de la guerra civil española no discriminaba cuestiones de género, el gallo rojo es revolucionario y antipatriarcal. El gallo negro no.