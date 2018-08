Argentina: Tango “Pompeya no olvida”

tango

Pompeya no olvida

Abril se quedó suspendido en la siesta Las horas no fluyen, no quieren morir, Un sol de aluminio remeda la cresta Del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas, de tarde, me cuentan Historias perdidas flotando en abril, Y vuelvo al portón de los años setenta Vestido de asombro, con sueños de jean. Pompeya no olvida, que allá en Famatina Vivía una piba carita de anís, Amor de rayuela, perfume de esquina… Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando Y ya no recuerde la calle Cachí, Al menos que sepa que la anda buscando Desde hace ya tanto, su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta Me veo en la anchura de un mar de adoquín, Un torpe camión se sacude en la cuesta Y escapa a la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde Y a veces me da por pensar que en abril, Pasó por Pompeya un fantasma cobarde Llevándose pibas “carita de anís”.

Letra: Alejandro Szwarcman (*) Música: Javier Gonzalez (*) interpretado por Patricia Barone (*)

Album completo POMPEYA NO OLVIDA

– PATRICIA BARONE y JAVIER GONZÁLEZ (*)

1. TIEM – POSMODERNOS (Javier González/ Alejandro Szwarcman)

2. ENTRE REJAS (Javier González/Alejandro Szwarcman)



3. DECLARACIÓN DE AMOR Y GUERRA (J. González/A. Szwarcman)



4. INSOMNIO (Mús. y Letra: Juan Carlos Muñiz)



5. POMPEYA NO OLVIDA (Javier González/Alejandro Szwarcman)



6. LA VIOLENCIA (Javier González/María del Mar Estrella)



7. HE VUELTO (Javier González/Enrique Morcillo)



8. EL AMOR NO ES CULPABLE (Javier González/ M. del Mar Estrella)



9. CARTA A LA TRISTEZA (Juan Carlos Muñiz)



10. SOLO TANGO (Javier González/Enrique Morcillo)



11. CANCIÓN DE CUNA (Javier González/Alejandro Szwarcman)



12. PARA MAÑANA MISMO (Javier González/Alejandro Szwarcman)



Pompeya No Olvida Historia de una canción popular Un mediodía del mes de octubre de 1998, encontró al poeta Alejandro Szwarcman, sentado circunstancialmente en un umbral de las esquinas de Famatina y Cachi, en el barrio de Pompeya. Hasta allí, se llegaron las musas para ayudarlo a imaginar un episodio de los tantos ocurridos en los años del terror de Estado en Argentina (1976/83). El poema refería a un niño que jugaba en las calles y era testigo del secuestro de una niña por parte del ejército, a quién luego despojarían de su identidad (seguramente a consecuencia de asesinar a sus padres), para entregarla a otra familia ¨adoptiva¨, que le negaría su verdadera historia durante toda la vida. Pasados los años, aquel niño ya adulto, la evoca y le asegura que ¨su barrio, no la olvida¨ y que además él conserva la esperanza de que descubra su verdadera historia, ya que su ¨abuela la sigue buscando¨. Alejandro Szwarcman le acercó esta letra a Javier González y le insistió para que la musicalizara con premura, con el objeto de presentarla en el Concurso de Tangos Inéditos organizado por SADAIC, ese año. La melodía brotó con fluidez de la pluma de González amalgamándose mágicamente a la letra. Ni bien el tema estuvo compuesto, Patricia Barone lo selló con su impronta interpretativa y grabó el demo, junto a la guitarra de Javier González. Poco después, el tema era uno de los dieciséis finalistas del Concurso SADAIC, que el Jurado seleccionó entre mil quinientos temas participantes, (de autores como Horacio Ferrer, Eladia Blázquez, Jairo, etc). El 11 de Diciembre (casualmente, Día del Tango), Patricia lo interpretó en el Teatro Pte. Alvear, junto a la Orquesta del Tango de Bs.As. (dirigida por el Maestro Raúl Garello, con arreglo de José Ogivieki). La respuesta del público, fue fervorosa y emotiva. Era la primera vez que el Tango, como género, (con una dilación de más de veinte años), daba cuenta de los oprobios vividos por la sociedad argentina, durante aquellos años. Y además, la emoción se acrecentaba porque en esa semana de diciembre, los ex dictadores Videla y Massera, (procesados y presos por delitos de lessa humanidad, e indultados por el ex Presidente Carlos S.Menem en 1995), habían regresado a la cárcel, precisamente por la causa ¨del robo de niños¨ (aquello que Pompeya no olvidaba). El jurado, integrado e/otros por el poeta Héctor Negro, el músico José Colángelo consagró ganador del Tercer Premio del Festival a Pompeya no olvida. El público estalló en un sostenido aplauso. Al día siguiente, el periodista Ricardo Horvath, que en ese momento conducía el programa ¨Café, bar, billares¨ por Radio de la Ciudad, comenzó a difundir la grabación ¨en vivo¨, que la Radio había hecho de la interpretación de Patricia Barone en el Festival. Era tal la importancia que el periodista asignaba a este tema, que durante meses lo difundió varias veces en cada programa. El público, empezó a ¨dejar mensajes¨ de aprobación y ¨Pompeya no olvida¨ se hizo entrañable en el sentir popular, aun antes de ser grabado profesionalmente. Al año siguiente, Patricia Barone y Javier González editaron su nueva producción discográfica, una obra íntegra de doce nuevas composiciones tangueras, (algo que no ocurría desde hacía muchos años en el género), y por supuesto lo titularon como el tema premiado. En aquel concierto/presentación del disco que se realizara en el Centro Cral. Borges, estuvo presente la Sra. Nora de Cortiñas, (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), que ante la interpretación de este tema y de Canción de cuna (de los mismos autores) honró a Patricia, regalándole ¨el emblemático pañuelo de las Madres¨. Al poco tiempo, el tango sonaba en las peñas en la voz de los aficionados y en los repertorios de los artistas profesionales. En 2000, la letra ya tenía una traducción al alemán y las maestras de música de las escuelas del barrio de Pompeya, le solicitaban a Javier González la partitura, para enseñárselo a los chicos. En 2006, se cumplió el 30º aniversario del inicio de la dictadura. Un grupo de vecinos conformó la Comisión por la Memoria de Pompeya. Entonces, a la hora de ponerse un nombre, adoptaron el título del tango. Por primera vez y hasta la actualidad, marcharon con la bandera que los identifica como agrupación ¨Pompeya no olvida¨. Javier y Patricia fueron invitados a interpretar el tema (también con la presencia de A. Szwarcman) en el acto de inauguración de las placas que los vecinos habían confeccionado y colocado delante de la casa de cada desaparecido. Una gran emoción se apoderó de todos los presentes. Durante 2007 Pompeya no olvida alcanzó el Primer puesto, (manteniéndose por varias semanas) en el Ranking Porteño de la 2 x 4 (Radio de la Cdad. de Bs.As.), votado por el público. Además es editado en más de una decena de Cds. compilados, por distintos sellos y organizaciones culturales y es considerado por estudiosos del tango y periodistas, como la obra clave en la cultura tanguera de los años de los ´90. En 2011, los mismos vecinos consiguieron que por un proyecto de la Diputada Lubertino, la plaza cita en las calles Amancio Alcorta y Ochoa, cambie su nombre por el de ¨Pompeya no olvida¨, para convertirse en la plaza de los Derechos Humanos. fuente: http://baroneygonzalez.com.ar/bio/pompeya-no-olvida/ El pueblo recoge todas las botellas que tiran al mar con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran MEMORIA colectiva que recuerda todo lo que parece quedar en el olvido. ( Leopoldo Marechal) (*) El letrista: Alejandro Szwarcman Nació un 30 de marzo de 1961 en el barrio de San Cristóbal, Capital Federal, Argentina.

Desemboca en el tango después de componer un diverso repertorio de baladas, zambas, milongas y canciones populares en general.

Integró el grupo de tango del Centro Cultural Julián Centeya.

De 1993 a 1997 participa del taller de cancionística de SADAIC, dirigido por Diana Bellesi, en el que expuso una serie de charlas referidas al “Origen, evolución y técnica de las letras del tango”.

En 1995, su tema “Entre rejas” recibe una primera mención en un certamen organizado por la revista “La Maga” y en la segunda versión de dicho certamen logra un tercer premio con el tema “Pompeya for sale”

En1997, comparte un ambicioso proyecto tanguero de renovación y aporte compositivo que desemboca en la grabación de un CC con doce temas inéditos de música ciudadana.

En 1998 compone una docena de temas con Javier González y ese mismo año llega a la final del Festival OTI Argentina con “Declaración de amor y guerra”.

Con el mismo músico comparte la autoría del tango “Tiem-Posmodernos”, que da título a un espéctáculo presentado en la ciudad alemana de Hamburgo por Patricia Barone.

Con el mismo binomio obtiene el tercer puesto entre casi 1500 obras en el “1ºFestival

Sadaic de la Canción 1998” con el tango “Pompeya no olvida”. El tema fue interpretado por Patricia Barone con la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el maestro Raúl Garello con arreglos de José Ogivieki.

La balada “Amar es tan simple”,que compusiera también con José Ogivieki, interpretada por José Angel Trelles, fue seleccionada para representar a la Argentina en Acapulco, Méjico, con motivo del Festival OTI de la Canción Iberoamericana en mayo del año 2000.

Allí fue interpretada por Guillermo Guido.

En marzo de 1999, el trío “El Berretín Tango” estrena en la Biblioteca Nacional su vals “Sombras de luna”. La misma agrupación estrena cuatro obras más en colaboración con Patricia Ferro Olmedo y Adrián Sacri Delfino en el marco del Festival de Tango de Granada, España, en marzo del año 2000. Dicho trío está grabando un CD con el aporte financiero de la Universidad de Lomas de Zamora.

Algunas de sus obras han sido publicadas por las editoriales “Basílico” y “Colihue” en sendas antologías de letras de tango.

La periodista de tango del diario Clarín Hilda Guerra opinó: “Entre los muchos letristas valiosos que están surgiendo se destaca Alejandro Szwarcman, a quien atribuyo el mérito de tender un puente entre décadas, una línea elegíaca que va desde Manzi hasta la actualidad”. (*) La cantante Patricia Barone y el compositor Javier González son dos genuinos exponentes de la corriente renovadora del tango canción. La decisión de asociarse data de 1989, cuando formaron la agrupación “Patricia Barone y La Yapa”.

En 1999 editan su cuarto trabajo discográfico “Pompeya no Olvida”.

Paralelamente al camino en común, P. Barone Y Javier González se desarrollan individualmente dentro del género.

Patricia, (nacida en 1962) Canta entre 1995 y 1998 con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, Bajo la dirección del Maestro Osvaldo Piro. Con esta agrupación se presenta en Salta, Jujuy, Rosario, Sgo de Chile, Asunción del Paraguay.

En el año 2001 vuelve a ser convocada para cantar con esta orquesta, ahora por su nuevo director, el Mtro Atilio Stampone

Realiza además numerosas presentaciones Nacionales e Internacionales con artistas de primer nivel.

Seis son los discos que cuentan a Javier como productor artístico, director, arreglador y guitarrista pero también ha participado en otros cuatro como músico invitado. Además ha compuesto las bandas sonoras de dos películas del realizador Juan José González (Cine independiente)