Argentina_el final: ganar la calle y echar al gobierno

La sensación –correcta- que tiene cada uno de los que vivimos aquí es que el de Macri es un gobierno acabado. Pero esa idea no está instalada sólo entre los trabajadores, también importantes sectores de la burguesía le han bajado el pulgar porque no creen que macri pueda liderar nada ya.

Hay solución, pero ella sólo puede venir de la mano de una rebelión obrera y popular que encarcele a todos estos ladrones y explotadores, que aumente los salarios, congele los precios de alimentos, alquileres y tarifas a diciembre del año pasado. Ello es posible porque hay riquezas. Nuestro clase genera riquezas por el valor de 600 mil millones de dólares anuales!! ¿Cómo puede ser que haya niños o abuelos alimentándose con un mate cocido y un pedazo de pan una vez al día? ¿dónde están esos miles de millones que no llegan a nuestros bolsillos? Están en manos de los banqueros, industriales, terratenientes e intermediarios que lloran porque amenazan con cobrarles 4 pesos por dólar que exporten!!

Hay una salida pero hay que ir contra los que se quedaron siempre con la parte del león de las riqueza social. No debemos permitir que, sea quien sea que asuma el nuevo gobierno, nos diga que como recibieron un país quebrado hace falta otro sacrificio nuestro. Quienes hablen así son enemigos del Pueblo. Los amigos de los trabajadores y el Pueblo no dicen esas cosas. Los amigos dicen “hay que repartir igualitariamente la riqueza social”, nadie debe ser condenado a morir de hambre o no tener techo, educación o salúd.