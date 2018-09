Catalunya_CUP: desobedecer al Estado y proclamar la República

Catalunya: La CUP insta ya a desobedecer al Estado y proclamar la República 6/9/2018 En una entrevista en TV3, el líder de la CUP, Carles Riera, pidió a Quim Torra una “ocupación constante y permanente” de las instituciones así como una “desobediencia civil no violenta” para dejar a un lado cualquier tipo de pacto con el Estado. Riera aclaró que por el actual camino “Esto es imposible. La única vía posible es la desobediencia”, ha insistido en varias ocasiones para remarcar que “cuando un Estado está centrado en reprimir, no tenemos nada que negociar” y que generar expectativas de diálogo es “marear la perdiz” porque hablar “no lleva a ninguna parte”. Dijo que es necesario “un movimiento popular que controle el territorio” y para lograrlo “pondremos el foco en la calle”. “La gente y las condiciones están, los que han fallado han sido los partidos”, La independencia “será cada vez menos una cuestión nacionalista y más de defensa de los derechos democráticos”. En esta línea, solo baraja la posibilidad de diálogo con el Estado “cuando se les haya derrotado” Confirmó que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. “Si lo asume, tendrá que romper y formalizar la República”.