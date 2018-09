Uruguay_ Eduardo Gudynas: “…he visto algunos sitios donde unas pocas empresas controlan casi toda el agua…”

Hay otros países que han profundizado ese tipo de manejo de agua en contextos de políticas agroexportadoras análogos. Si bien no son idénticos, la propuesta uruguaya evoca al marco chileno. En ese país con el paso del tiempo, se terminó en una concentración de los permisos de uso del agua, y en mis visitas he visto algunos sitios donde unas pocas empresas controlan casi toda el agua, y los pequeños productores rurales no tienen acceso o hay ríos que simplemente se secaron. He estado con mujeres chilenas que me cuentan que en el campo, en sus casas, ya no tienen agua ni siquiera para el inodoro, y deben hacer sus necesidades en bolsas de nylon.