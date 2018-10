Argentina_Hugo Silva, dirigente tarefero: un preso polìtico en Misiones

“En todo el tiempo que lleva de detención no se ha avanzado en nada en la investigación del supuesto ilícito, lo que nos lleva a pensar que se trata de una simple excusa para mantenerlo detenido. Y si nos adentramos al supuesto delito denunciado se puede observar prima facie, que el juzgado también debió apreciarlo, que no existió tal delito, ya que en primer lugar no existió la acción de despojar a otro como exige el tipo penal, por cuanto nadie ejercía ni la posesión ni la tenencia de las tierras ocupadas, no había ninguna señal que perteneciera a alguien.