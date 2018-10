Argentina_Prostitución y trata: chicas y chicos de Reconquista

Prostitución y trata: chicas y chicos de Reconquista

Por Carlos Del Frade

(APe) 8 Octubre 2018

Las voces de las chicas y los chicos dicen aquello que los negocios económicos, políticos y hasta deportivos no quieren escuchar ni tampoco ver. Sucede en Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe, departamento General Obligado. Las niñas hablan de prostitución.

En los próximos días se llevará adelante la Fiesta Nacional del Surubí, una celebración popular que, como suele ocurrir en otros puntos de la geografía argentina, también presenta sus costados oscuros.

Nos escribe una mujer sensible y, por lo tanto, valiente. “…Algunas chicas en medio de lágrimas contaron cómo las prostituyen… una mujer cuenta que saben que hay consumidores que están viniendo a buscar varones de 10 y 11 años”, sostiene nuestra fuente.

“Me presenté en la PROTEX (Procuraduría contra la trata y la explotación sexual) e inicié una denuncia que incluía nombres de supuestos implicadxs en la entrega y facilitación de las chicas y supuestos consumidores. En la Protex investigaron los datos que pasé y al tiempo me citaron para hacer una denuncia formal”, agrega.

A fines de septiembre de 2018, la situación de las chicas “ya es insoportable, me dicen que la mayoría de ellas están medicadas e incluso algunas ya van sabiendo que la violencia les puede tocar directo por haberse metido en el medio. Una maestra pide que se investiguen los casos de enfermedades de transmisión sexual porque cree que ese dato ayudaría a entender lo que pasa ya que es la comunidad con más casos de enfermedades de VIH en Reconquista”, remarca.

“Les prometí que iba a tratar de armar redes más allá de la denuncia en la procuraduría para que no se sientan solas. Se me ocurrió que podríamos aliarnos para hacer una acción transversal en el congreso, primero que sostenga que se trabaje en esta denuncia puntual para que no se caiga. Proponer una comisión intersectorial multipartidaria para que a la pata política que está metida en esto no le sea tan fácil ocultar todo lo que pasa. También estoy comunicándome con el CELS y Amnistía”, indica.

A una de las chicas “a las que les ofrecían viajar a Italia, hice la denuncia en PROTEX y este año se lograron las detenciones de las tres personas a las que denuncié, una de ellas con captura internacional porque era una red que llevaba chicas a Italia. Todavía espero que me citen para el juicio, es una causa grande y tuvo algo de prensa pero ahora desconfiamos de lo que pueda pasar ya que no me informan si esto llegará a juicio oral. Además de las chicas para prostitución tenían causas anteriores por pases de jugadores de fútbol”, sostiene la valiente denunciante.

“Hace ocho años que recorro el territorio sensibilizando en el tema y volver con las historias de las pibas y no poder hacer nada ya no es una opción, necesito sentir que se puede armar algo más allá de ofrecer una denuncia que garantice que las pibas puedan salir de este círculo de violencia no elegido”, termina diciendo la mujer.

El jueves 4 de octubre de 2018, este cronista se hizo presente ante las autoridades de la PROTEX, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sus funcionarios nos confirmaron que, efectivamente, presentaron una denuncia en ese sentido a los fiscales federales para que instruyan las acciones correspondientes a través de los juzgados de la zona y que las mismas ya tendrían antecedentes.

¿Cuáles serán las caritas de esos chicos y esas chicas?.

¿Cómo serán sus vidas?.

¿Quiénes se harán cargo de su dolor?.

Ellas y ellos son abrazados, como siempre, en las escuelas de la zona. Sin embargo, sus vidas cotidianas están atravesadas de urgencias históricas que recorren la geografía del norte profundo santafesino.

Ya es hora de escuchar las voces que nadie quiere oír.

Por esos chicos, por esas chicas de Reconquista pero, en definitiva, por tantos chicos, por tantas chicas de la Argentina crepuscular, cada vez más crepuscular, del siglo veintiuno.