Argentina en tiempo de descuento

Sin embargo, antes que superar los límites del capitalismo vernáculo, el programa de Cambiemos acentúa sus desequilibrios y barreras al desarrollo. El déficit fiscal se acelera: progresivamente deja de financiarse con emisión monetaria mientras aumenta paralelamente el endeudamiento en moneda extranjera. El descalce externo se acrecienta: suben violentamente las importaciones y las distintas formas de fuga de capitales. La inflación no baja, el crecimiento macroeconómico no logra asentarse (y se mantiene errático) pues la tasa de ganancia general no repunta , y las finanzas públicas se descalabran, al igual que la sociedad que profundiza su fractura frente al poder del capital transnacional, las nuevas formas del trabajo capitalista y la crisis global. La crisis transicional no parece tener visos de solución : la economía casi no crece desde 2011 y el ingreso por habitante ha caído fuertemente; estamos camino a una nueva década perdida.