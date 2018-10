Mex_Chiapas_Caravana de migrantes: Estrategias políticas de desarticulación

En la plaza de la ciudad de Arriaga, Chiapas, miles de migrantes se acomodaban donde podían en un estado de visible deterioro. Desde que los hemos acompañado, hace sólo dos días, hasta ahora, el cambio es muy notorio. El calor es brutal, el cansancio es intenso. Un bebé yace en su carriola empapado en sudor, mientras su mamá intenta refrescarlo echándole aire con un pedazo de cartón. Gente acostada o sentada por doquier, miradas nubladas. Una mujer pide algunas monedas para poder comprar paracetamol para su hijo de un año, que llora con fiebre. Ver a los niños aquí es desgarrador. Estamos en la última parada en el estado de Chiapas, pero éste es sólo el comienzo de una larguísima travesía por el país. Y ya han sucedido varias tragedias. Dos muertes confirmadas, aunque se rumoran tres más. Un bebé muerto con un impacto de bomba de gas lacrimógeno de la Policía Federal en el puente en la frontera. Un joven de alrededor de 26 años que cayó de un trailer cerca de Huixtla y cuyas últimas palabras, según un testigo, fueron “No me quiero ir”. Pero varios migrantes cuentan también de dos niños que fallecieron ahogados durante la represión en el puente en la frontera. Cuando mucha gente se tiró al río para evitar los gases, las vallas y los antimotines mexicanos, una madre con dos hijos pequeños tuvo que lanzarlos primero antes de aventarse ella misma. Y ya no los volvió a ver. Y ayer se rumoró, sin que se haya podido confirmar, la muerte de una mujer que cayó de un trailer a la salida de Pijijiapan a las tres de la mañana. Al mismo tiempo, el miedo. Una joven de Arriaga, quien abrió las puertas a algunas familias migrantes para que pudieran descansar en su casa, escuchó decir a las mamás que en varias ocasiones han recibido ofertas de comprarles a sus hijos por parte de lo que asumen ser criminales.

Todo esto sucede en el contexto de un evidente esfuerzo coordinado por parte del Estado de debilitar y fragmentar a la caravana. Como mencionamos en nuestra nota anterior, ha habido un cambio notorio de estrategia por parte de las autoridades. En la frontera y en el primer día de camino rumbo a Huixtla, contención y represión, primero intentando impedir la entrada de los migrantes a territorio nacional por medio de la fuerza. Después, en Tapachula, al no ofrecer ninguna ayuda, condicionando la ayuda humanitaria a la detención migratoria e generando miedo en la población, que cerró sus puertas y les negó el paso a baños y cualquier asistencia. Ante ese calor, la gente no bebía agua para no tener que orinar. Después, en su camino desde la frontera hasta Tapachula, la presencia de policías antimotines en varios puntos, sobrevuelo de helicópteros, insistencia en que se registraran “de forma legal”.

Repetidas veces los migrantes nos han aclarado que la caravana es autoconvocada y no tiene líderes. Sin embargo, Irineo Mujica de Pueblos sin Fronteras ha asumido la coordinación de la caravana que por momentos parece muy dudosa, sobre todo en lo referente a dirigirse a la Ciudad de México para negociar con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pretendiendo utilizar métodos de asamblea, sin que en realidad exista ningún diálogo, él mismo hace propuestas y, sin escuchar opiniones divergentes, se llega a un presunto consenso. Pidió protección por parte de organizaciones internacionales, responsabilizó al Instituto Nacional de Migración (INM) por las muertes ocurridas hasta ahora y las que puedan venir a suceder, exigió la simplificación del proceso de solicitud de refugio en México y la eliminación de visas y un trato humanitario para los centroamericanos. Sin embargo, al plantear la propuesta de negociar con el gobierno federal (expresando que el gobierno de Morena representaba una esperanza), la reacción fue claramente dividida, pero Mujica continuó como si se hubiera llegado a un acuerdo, repitiendo: “La decisión es de ustedes, no es nuestra”. En conferencia de prensa después de la reunión, Mujica reiteró la supuesta decisión consensuada, pero inmediatamente varias personas reaccionaron con visible indignación: “Nosotros lo que queremos es que se nos permita entrar a Estados Unidos, nosotros no venimos para pedirle nada al gobierno mexicano”. “Quieren engañarnos para regresarnos a nuestro país, pero si regresamos nos matan. Estamos muriendo. Honduras está muriendo.” Desconocieron la supuesta coordinación de la caravana reiterando: “La caravana no tiene coordinación.” “Nosotros sabemos por qué salimos, por qué dicen que vamos a negociar cuando el objetivo no es México sino Estados Unidos.” (Ve abajo los videos.) Vale observar que Mujica ha estado reiterando la misma propuesta desde por lo menos Pijijiapan, y que en la página de Pueblos sin Fronteras se difunden comunicados no firmados como si se tratara de acuerdos de asamblea de la Caravana.