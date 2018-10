Chile. Fallece Ana González, luchadora por los DDHH contra la dictadura y la impunidad vigente

Aún no cumplimos la tarea resuelta por los relámpagos, la lámpara, el reverso de los asesinos, madre. La campana y el pan repartido, el lecho íntegro en el agua, el refugio en los nidos, madre. Aún los criminales van de fiesta elegante, mientras nosotros no conseguimos constelar las esquinas del triángulo ni los abrigos. Madre, y digo Ana, como si fueras la armadura y el aire, la piel mojada y sus anillos. Perdona nuestras deudas, madre o Ana. Ya eres las flores agrupadas, incendio de naranjos y el río, y para siempre y siempre todos los caminos.

Anita siempre fue crítica respecto de cómo fueron abordadas las causas de DDHH desde el inicio de los gobiernos civiles, en 1990. En una entrevista ofrecida a un periódico español, en el marco de la conmemoración de los 45 años del Golpe de Estado dijo que, “El país está como lo pensó Pinochet. Cuando dicen ‘le ganamos a Pinochet’… Pienso que no es verdad. No le ganamos. Seguimos divididos y los luchadores de antes se recogieron a sus casas”.

La película estaba en su clímax cuando lejanamente escucho el llanto de un niño. —¡Vachy!— le digo a mi hijo —Parece que hubiera un niño perdido— y seguimos viendo la película. De pronto, el llanto desgarrador parecía estar en nuestra puerta —¡Vachy anda a ver!— le digo. Desde el dintel de la puerta y gritando me dice —¡Mamá, es el Puntito! Extrañados corrimos a cerciorarnos. Ahí, aferrado a la reja estaba mi nieto llorando desconsoladamente. No quería soltarse. Detrás de él, se encontraba una señora a quien pregunté: “¿Qué hace usted con mi nieto? ¿Dónde están sus padres?”.

No tardamos más de diez minutos en llegar al casino. Cuando me bajo del micro y voy a entrar por el pasillo del agua potable, veo que está toda la gente afuera del comedor. Ahí dije “a Manuel lo detuvieron”. Porque tenía que estar abierto el casino. Quería gritar, vociferar contra los mal nacidos, clamar al cielo, pero al mirar los ojos de inocencia de mi Rodrigo me calmé. No podía transmitirle semejante dolor. Con mis ojos llenos de tristeza le sonreí. He seguido manteniendo esa sonrisa a lo largo de estos años, y también la tristeza.”