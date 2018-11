Mujeres en la gráfica: lucha y resistencia

Contrario a lo que se pensaría, en el arte social pasa lo mismo. Esta historia está marcada por el caudillismo, tanto en la imagen como en su producción y reproducción simbólica. Pensamos en las imágenes del Ché, de Zapata, de Francisco Villa o el Sub como íconos recurrentes en la gráfica relativa a la protesta social, y vemos en esas imágenes el reflejo de que la participación de la mujer en la lucha no ha sido ni reconocida ni representada. En el mejor de los casos, se les asigna el papel de acompañantes o guía maternal. No por nada el lema de la revolución en los setentas leía: “a parir madres latinas, a parir más guerrilleros”, restringiéndola a cumplir con la reproducción biológica. ¿Quién de las mujeres no ha querido ser la compañante de un gran revolucionario? y en cambio, ¿cuántas han anhelado SER la revolucionaria? Quizás quienes esto leen, nunca se sienta representados en el icono revolucionario de una “Adelita”, pues es una figura invisibilizada, no protagónica, no es la que hace las barricadas, sino la que las mantiene, reiterando así el papel de la madresposa [2] que se busca imponer a las mujeres.