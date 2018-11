Argentina: Juan Rosales  “Maestro de América”

Su actitud docente, militante y solidaria con las luchas populares, con los movimientos sociales y los espacios culturales lo llevaron a crear y dirigir durante 20 años la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue promotor y coordinador del FORO 500, espacio cultural y multiétnico, que proyectó una visión crítica del 5to Centenario, en el Centro de Estudios Avanzados y desde 1997 en la FFyL, estuvo a cargo de sus programas, en especial de sus 26 Seminarios, los doce últimos curriculares y de grado, y los programas de Voluntariado Universitario. Reunió a un valioso colectivo de militantes universitarios y organizaciones populares que actúan gratuitamente en diversos espacios del país y de Nuestra América, fomentando la articulación del movimiento y la lucha del movimiento popular (social, indígena, afroamericano, cultural, de DDHH, etc)., que llevaron, a que fuera designado como “Maestro de América” en el año 2011 por la Unión de Historiadores y diversas instancias académicas de Cuba.

Juan Rosales renunció a la renta que le correspondía por designaciones institucionales, pero no renunció a la Cátedra y continuó trabajando gratuitamente cumpliendo con su compromiso militante universitario y popular.

Juan Rosales ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado un compromiso de lucha a la que no renunciaremos, por instalar una enseñanza y una educación al servicio de los intereses del pueblo y no de las élites, un modelo de enseñanza pública en relación con la sociedad y la participación colectiva, por la integración plurinacional y pluricultural de la Patria Grande, en fin. por la segunda y definitiva liberación de “Nuestra América”