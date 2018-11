Argentina_BsAs_Pueblos Originarios: Punta Querandì

El domingo 4 de noviembre, en el marco de la ceremonia andina del Aya Markay Quilla (Día de los Muertos), la Comunidad Indígena Punta Querandí invitó a un diálogo con referentes y militantes de la causa de los Pueblos Originarios. La conversación giró sobre nuestras prácticas espirituales y religiosas, la importancia de los lugares sagrados, la lucha por recuperar los cuerpos de nuestros ancestros y la necesidad de una educación descolonizadora. El abuelo qom Santiago Chara, del Consejo de Ancianos de Punta Querandí, anunció su deseo de que esparzan sus cenizas en el territorio comunitario, lo que tiene como antecedente la decisión de los padres de Umita, una beba fallecida en marzo. Como se organizó en años anteriores, el domingo siguiente a la ceremonia del 1 y 2 de noviembre, Punta Querandí fue sede de una charla debate con una gran participación indígena de referentes locales y de distritos vecinos. “El encuentro me pareció muy importante para nuestra formación política, cultural, espiritual y para llevar todas esas voces a nuestros lugares de trabajo y militancia”, evaluó Mayra Juárez, docente kolla-guaraní que se desempeña en escuelas de Moreno. Cintia López, representante de la Comunidad Hermanos Qompi de Garín (Escobar), señaló: “Fue muy enriquecedor escuchar a los hermanos de diferentes pueblos compartiendo cómo son sus ceremonias y el respeto que tienen por sus ancestros”. Coincidió Darío Juárez, militante guaraní y vecino de San Fernando: “Se armó un ambiente propicio donde distintos sectores pudimos expresar nuestras miradas y nuestras experiencias de lucha”. El momento de mayor emoción fue cuando nuestro hermano Santiago Chara, referente de la Comunidad Qom Cacique Ramón Chara de Benavidez (Tigre) y miembro del Consejo de Ancianos de Punta Querandí, anunció un deseo muy especial. “Cuando ya no esté más, quiero que se me creme y se me tire en Punta Querandí, es un pedido especial que lo hablé en mi comunidad, ya lo decidí. Es la mejor manera de conectarme con mis ancestros”, expresó Santiago. Y así lo argumentó: “En Punta Querandí hay una fuerza muy especial, es un lugar de encuentro como siempre fue y los ancestros están encontrándose ahí también. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, también están cuidando el lugar”. VER NOTA COMPLETA