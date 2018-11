Tradiciones: La explotaciòn infantil -una de muchas, vergonzantes

Lo cierto que las chicas y los chicos son explotados en los tabacales o en los barrios de las ex ciudades obreras para las mafias vinculadas a los negocios del narcotráfico y la trata de personas.

Agrega que la Ley 26.390 que prohíbe el trabajo de los adolescentes menores de 16 años señala que sólo pueden brindar servicio bajo las siguientes condiciones: jornadas reducidas (no más de seis horas), que las tareas no impliquen riesgo alguno, que no sean en horario nocturno, que el salario sea igual al de un adulto que hace la misma tarea y la autorización de los padres ante la Dirección Provincial de Trabajo.