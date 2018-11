Nuevo libro Negri-Hardt: Asamblea. Una lectura crítica

Al margen de las críticas que merecen tanto aquellas y como esta última obra, hay que reconocer que, a lo largo de casi medio siglo, desde los años 70 a la fecha, Negri no ha dejado de formular ideas novedosas y de generar debates y polémicas, siendo un punto de referencia para el pensamiento crítico militante. Siempre en busca de la tendencia, ha evidenciado, y a menudo sobredimensionado, los rasgos emergentes de los sujetos anticapitalistas y las transformaciones del sistema capitalista, en este orden ya que -según el principio obrerista que Negri sigue reivindicando- el trabajo determina al capital, las luchas desde abajo orientan los ajustes desde arriba.

Al mismo tiempo, a la hora de abordar asuntos más terrenales, las propuestas de Hardt y Negri no resultan suficientemente argumentadas, convincentes, novedosas, ni particularmente sugerentes. Éste es el caso del tratamiento que dan a los liderazgos, cuestión a la que atribuyen una importancia tal que inician por allí el recorrido sobre los aspectos de la organización. Reconociendo la necesidad de la organización e inclusive de la “conspiración” revolucionaria como contraparte de la espontaneidad de las luchas, Negri y Hardt diagnostican que el “sistema inmunitario del movimiento ataca inmediatamente el virus del liderazgo” produciendo, no obstante, una “enfermedad autoinmune”. La cura se limita a sugerir un liderazgo sano, “subordinado y revocable”, que cumpla una eficaz función empresarial, sin imponerse sino, por el contrario, fungiendo como operador de la asamblea al que le serían asignadas meras tareas tácticas, un papel estrictamente instrumental, mientras que el diseño de la estrategia permanecería en mano del movimiento en su conjunto. Recetas que pretenden resolver una cuestión de fondo de las dinámicas de organización y acción política de los movimientos sociales pero que, más allá de su efecto retórico, no son desagregadas, problematizadas, ni desarrolladas en referencia a problemas concretos.