Con el socialismo a las vueltas -contestando una crítica de Fernando Moyano

Fernando Moyano critica una presentación mía sobre el sentido y el sinsentido del socialismo (“Ser y no ser del socialismo”). Situación y perspectiva, la del socialismo, que en el mundo va perdiendo tanto adeptos como refractarios.En el mundo actual. Nada sabemos de aquí a medio siglo, por ejemplo.

No tengo inconvenientede que observaciones mías, como el mentís −a mi modo de ver categórico− de B. Gröthuysen, inhabilite las tesis marxistas dogmáticas, soviéticas o diamatistas y no al mismísimo Marx.

Moyano “salta” con vehemencia contra “mi idea” que el marxismo no sea una ciencia. No voy a caer en “querellas de las universales” en las que monásticos bregaron durante siglos. Dejemos a la realidad resolverlo.

No tengo ganas (ni tiempo disponible) para andar recopilando citas como las que FM me reclama; particularmente cuando entre comilla textos que no puedo hallar en lo mío. Basten estos apuntes para explicar algo que lo ha espantado: que yo haya dicho que Marx festeja a la burguesía, que, según Marx está construyendo, desarrollando, a su propio enterrador:

“[…] en lugar de una explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido [la burguesía] una explotación abierta, descarada, directa y brutal.” Nos encanta la sinceridad que Marx (y Engels) atribuye al poder burgués.¡Y yo que pensaba que las racionalizaciones habían incluso aumentado haciendo más difícil reconocer la opresión, la dominación, el abuso!