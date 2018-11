Nicaragua y el exilio de jóvenes activistas

Estas cifras pueden ser engañosas porque no incluyen a la población que está cruzando por puntos ciegos de la frontera e incluyen a las personas que llevan años en Costa Rica y que por alguna situación no habían solicitado u obtenido el estatus de residente legal en el país. Según la DGME, el 80% de estas solicitudes son de personas que llevan viviendo varios años en Costa Rica, y que no pueden considerarse como refugiados. Más allá de los números oficiales, lo cierto es que se está suscitando un desplazamiento mayor de personas nicaragüenses al territorio costarricense. Se trata de jóvenes estudiantes que salieron de su país debido a la actual coyuntura, donde ser joven representa ser blanco potencial de la violencia, más aún para quienes han participado alguna vez en las protestas.

Bayardo Siles, activista de 28 años, fue detenido arbitrariamente en meses pasados, cuando se dirigía en autobús de Nicaragua a Costa Rica, en la frontera de Peñas Blancas. Posteriormente, fue trasladado a prisiones de Managua y Matagalpa. Estuvo preso alrededor de diez días, durante este tiempo no le fue permitido realizar llamadas telefónicas, fue privado de alimentos que sus familiares le llevaban cuando se enteraron de su ubicación, fue objeto de violencia física y psicológica, y fue testigo de cómo se golpeaba y vilipendiaba a otros jóvenes detenidos. En entrevista, narra las condiciones de su encarcelamiento en el Chipote, cárcel, prisión ligada capítulos represivos durante la dictadura somocista.

En la cárcel del Chipote me infecté de un hongo en todo el cuerpo…. Las celdas eran súper sucias, era un hoyo solamente para poder hacer tus necesidades… te mantenías en bóxer o desnudo en la celda. En el día Managua es súper caliente, y las celdas en el día eran un horno, costaba respirar, y por las noches se enfriaban extrañamente. Eso era súper frio. Eran paredes de concreto rellenas de hierro. La habitación era de 2 x 2 metros, y había 4 personas. Para mí que es intencional que esté ese hongo porque desde el primer momento que yo puse el pie, me comenzó a arder, a corroer el pie, fue impresionante, fueron 4 días para salir completamente llagados mis pies (Bayardo S.).

No lo había pensado tanto por la familia, pero la familia me dijo que no llegara a mi casa porque andaban preguntando por mí. Vi que no podía ver a mi familia y que tampoco podía estar en un país donde la vida no valía nada y tampoco hay posibilidad de seguir trabajando, por todo lo que estaba pasando también, y ya no podías seguir encerrado en algún lugar en Nicaragua sabiendo que en cualquier momento podían atentar contra tu vida. Lo que hice fue decidir si lo que iba a hacer, siempre apoyando la lucha, decidí optar por una maestría en derechos humanos. Vi la necesidad de hace investigación para que en Nicaragua se demande todo lo que el gobierno estaba haciendo al pueblo (Harvin M.).