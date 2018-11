Argentina_Bariloche: Otro día de cacería de mapuche

Argentina_Bariloche: Otro día de cacería de mapuche

La Red Nacional de Medios Alternativos dialogó con Elisabet Loncopan y Mirta Curruhuinca, vocera y mamá de Lautaro González Curruhuinca, respectivamente. La grabación de esta nota fue por la mañana. Al mediodía, mientras se emitía al aire de las radios de la RNMA, ambas fueron detenidas junto a otras 8 mapuche, durante un acto por el primer aniversario del crimen de Rafa Nahuel.

Lautaro González Curruhuinca está clandestino -prófugo para la justicia- junto a Fausto Jones Huala. Ambos bajaron el cuerpo aún con vida de Rafael Nahuel a la Ruta 40 el 25 de noviembre de 2017. Hoy, lejos de ser para la justicia testigos fundamentales de la causa, están procesados y con pedido de captura nacional e internacional. Mientras tanto, los prefectos que participaron de aquel operativo no tienen procesamientos.

Elisabet y Mirta están ahora detenidas junto a Maria Nahuel, Adrian Dominguez, Marcos Curcui

Cristian Teufal, Jessica Bonefoi y 4 menores, entre ellas la Machi (una autoridad para las comunidades), que acaba de ser liberada al tiempo de la publicación de esta nota. Este fue el diálogo largo que mantuvimos con ellas antes de las detenciones.

Red Nacional de Medios Alternativos: Lautaro y Fausto fueron quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel.

Elisabet Loncopan: Tanto Lautaro como Fausto no son solamente los mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael tratando de auxiliarlo, sino que han sido los sobrevivientes y principales testigos de la emboscada que sufrieron los comuneros el 25 de noviembre del año pasado. Muchísimos kilómetros arriba de lo que determinaba la orden de desalojo del juez Villanueva. Esto es importante que se empiece a plantear. No se logra visibilizar cuál fue el rol de los dos lamien dentro de la causa judicial. Hoy son los únicos imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Todo esto está en un mismo expediente, lo que imposibilita ser testigos, contar lo que pasó y relatar ese momento sobre la montaña. Hay otros testigos que pueden relatar qué pasó abajo y cómo fue el operativo sobre la ruta y en la ciudad. El relato de ellos, hoy en la causa, impide que se logre individualizar a cada uno de los albatros que subió a esa emboscada.

RNMA: Los testigos de las causas, tanto en la de Santiago Maldonado como en la de Rafael Nahuel, más que protegidos son perseguidos por la justicia, ¿no?

EL: El modus operandi de la justicia y del poder ejecutivo se mantienen en la misma línea. Lo que el año pasado pasó en el caso de Santiago Maldonado es lo que está pasando ahora: tratar de invisibilizar a los testigos que pudieron salir a declarar para seguir judicializando gente, identificando personas y perseguir familias. Las personas que se dispusieron a contar todo lo que se había visto adentro de lo que fue el allanamiento y la represión del 1 de agosto que culminó con el secuestro, posterior asesinato y haber plantado el cuerpo de Santiago Maldonado en la misma comunidad. Va en la misma línea que en la que va ahora la investigación en cuanto al asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Hay2 testigos que no están en la causa. Nos llama la atención como tanto a Fausto como a Lautaro les plantaron la teoría del enfrentamiento, como que tuvieron algo que ver con la muerte de Rafael Nahuel. Fueron detenidos en ese mismo instante cuando llegan a la ruta. No se les dio ningún tipo de asistencia, ni a ellos ni a Rafael, que, en teoría, se encontraba ya sin vida, algo que no está claro todavía. Recién fueron trasladados a la ciudad de Bariloche sobre las 12 de la noche, casi 6 horas después de que llegaran a la ruta. Fueron empapelados de una manera tal que generan un mamarracho jurídico alrededor de ellos. Salieron excarcelados el 29 de noviembre y la revocatoria de la excarcelación terminó culminando el 15 de mayo por una orden de la Cámara de Casación, que además pretende imputarlos por otro delito que es atentado al orden constitucional. El juez Villanueva pidió que se los llame para detenerlos nuevamente y se les impute este delito. El 18 salió la orden de detención. Se presentaron distintos pedidos para apelar esta orden de revocatoria de excarcelación, que no fueron tenidos en cuenta hasta un mes después cuando la Corte Suprema dijo que no iba a hacer lugar a la apelación porque no se han presentado y no se han cumplido los requisitos que requería la excarcelación. Esto fue en el mes de junio, aun teniendo en cuenta que la Fiscal Little, en su pedido de revocatoria, introdujo un nuevo elemento en la causa que es culparlos de tenencia de armas. En la causa judicial no están imputados por tenencia de armas. Sus imputaciones son por usurpación y por resistencia a la autoridad, agravado por ser más de 3 personas. En ningún punto del expediente se encuentra visualizado ni probado que por parte de la comunidad haya habido armas ni ningún otro tipo de resistencia que no fuera la de la defensa. Porque volvemos a hablar de una emboscada. Albatros disparó más de cien veces sobre el grupo de comuneros que se encontraba a varios kilómetros del lugar que les correspondía cuidar y por el cual estaban como preventores. La orden de desalojo del juez Villanueva fue de 200 x 300 metros. No implicaba toda la fracción de territorio por la cual Parques Nacionales hace la denuncia en su momento. Este mamarracho jurídico siguió el 10 de agosto, cuando se dictó una orden de captura a Fausto y a Lautaro. Días después, suspendieron la defensa. Posteriormente, se pidió nuevamente una pericia sobre las ropas de Rafael, de Lautaro y de Fausto para tratar de probar si había restos de pólvora. Tanto en las manos de Fausto como en Rafael se encontraron muy pocas partículas de pólvora que no son compatibles al hecho de haber tenido ni disparado un arma ese día. Se encontraron mayor cantidad de restos de pólvora en las manos de Pintos. Esto no fue tenido en cuenta. Todo pretende ir directamente a probar desde su parte que hubo un enfrentamiento, lo cual es totalmente ilógico. Hay que tener en claro que la teoría del enfrentamiento es algo que viene de arrastre. Generar un enemigo interno te permite empezar a aislarlos y romper esos lazos solidarios que hemos generado desde hace 3 años que se encuentra la comunidad en resistencia recuperando territorios. Hay que tenerlo claro para entender cómo se genera toda la estigmatización, ahora también sobre la comunidad Latismuypuimapu. Es muy llamativo tener la presencia del juez Villanueva investigando durante un año una muerte en la cual él decidió llevar a cabo el desalojo sin tener ningún tipo de medida. Dejó el lugar librado al azar y dejó actuar a los Albatros, cuando en realidad el predio estaba abajo. Cuando desalojó la comunidad quedó él a cargo del predio. Y es el juez Villanueva el que sigue investigando durante un año, cubriendo a los asesinos, cubriendo a quienes dieron las órdenes políticas de que se entrara ese día a desalojar a la comunidad. Hay que recordar que el Comando Unificado sigue funcionando y viene funcionando desde hace más de un año. Hubo un acuerdo entre los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén para poder llevar adelante la represión sobre las comunidades que pretendan poner en jaque los intereses de los grandes capitalistas. La recuperación a Parques Nacionales siempre ha sido tenida en cuenta como una de las acciones más radicales de las comunidades cuando en realidad son muchísimas las comunidades cuyos territorios están siendo usurpados por Parques.

RNMA: la decisión de Fausto y de Lautaro de no presentarse ante la justicia ¿fue personal o colectiva?

EL: En cuanto a las decisiones, cada familia es autónoma y cada comunidad es una familia. No es que ellos decidieron darse a la clandestinidad. Fueron obligados por la cantidad de presiones que se generan jurídica y políticamente. Esperamos que los organismos de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defendernos. Son las personas que pueden relatarnos lo que pasó durante esa emboscada, montaña arriba, y que nos pueden definir quiénes fueron los que dispararon y cómo actuaron. Está probado en la causa y en el expediente jurídico que la bala salió del arma del Albatros Pinto. Hubo otros 6 que intervinieron cuyos roles están definidos. Hoy están llamados como testigos cuando en realidad son tan homicidas como el que disparó ¿Cuál es el rol del juez Villanueva investigando una muerte que él mismo ocasionó? ¿uál es el rol del Ministerio de Seguridad, Noceti, Burzaco, Patricia Bullrich? ¿Cuál es el rol del poder ejecutivo a cargo de Mauricio Macri y de los distintos poderes de las provincias? Esto es lo que necesitamos que se ponga en discusión. Nos molesta mucho y nos duele el hecho que la muerte de Rafael Nahuel no haya generado las mismas presiones que generó la desaparición forzada de Santiago Maldonado; que no se hayan acercado las distintas organizaciones a conversar, a plantear una estrategia y a ver cómo se acompaña. Lo que llegó a dilatar el caso es que tuviéramos al mismo juez que dio la orden de matar a Rafael a cargo de la investigación un año. Ahora se fue, retomó Moldes, que es otro juez que viene persiguiendo a las comunidades y a las distintas organizaciones y activistas sociales desde hace dos décadas. Moldes es el primero que criminaliza una protesta social en Bariloche. El panorama no es nada alentador. Tampoco es alentador cuando el resto de las organizaciones y la sociedad hacen silencio ante esta arremetida de los poderes.

RNMA: Ahora el juez Moldes libró un alerta roja de Interpol pidiendo la detención de Lautaro y de Fausto.

EL: Hace dos días salió una alerta roja de Interpol. Es llamativo que esta medida se dé a días de que se inicie en Chile el juicio hacia el lonko Facundo Jones Huala. Todos saben que las familias se van a movilizar. Deja abierta la puerta para que las fuerzas represivas del Estado chileno puedan investigar, perseguir, seguir criminalizando a los integrantes de las distintas comunidades que puedan llegar a dar su solidaridad en este juicio. No nos sorprende para nada. Los argumentos por los que la Interpol da este alerta roja no tienen ningún tipo de sustento. Son en base a un supuesto número que podría pertenecer a alguien cercano a Lautaro. Lo real es que no tienen nada, pero la persecución continúa. La siguen profundizando. Nos molesta mucho saber que hay silencio del otro lado. Los lamien tienen pedido de detención desde hace seis meses y un pedido de captura desde hace tres meses. Al volver al juzgado de Bariloche, Moldes podrá tomar decisiones trascendentes que Villanueva no se animó a tomar. El pedido de la fiscal Ávila sobre un nuevo desalojo en la comunidad está aún latente. Villanueva no le hizo lugar, pero es posible que Moldes sí le haga lugar y le pida que se allanen distintas comunidades como se hizo el año pasado con la excusa de tratar de buscar a Santiago Maldonado.Ahí se allanaron distintas comunidades en distintos lugares. El Comando Unificado ya tiene acuerdos de cómo van a reprimir y a quiénes van a criminalizar. Nos tiene preocupados que se puedan librar órdenes de allanamientos con la excusa de buscar a Fausto y a Lautaro, que puedan llegar a cualquier comunidad generando los desastres que generan, desapariciones, muertes, torturas y violaciones. El Pu Lof tiene un importantísimo arsenal de denuncias contra las fuerzas represivas. Estamos expuestos a que cualquier orden de allanamiento o de represión pueda culminar con desapariciones y muertes contra todos los que nos encontramos en el territorio hoy resistiendo. Necesitamos que se los reconozca a Fausto y a Lautaro como las personas que nos pueden relatar lo que pasó en aquella emboscada. Rafael era el sobreviviente de una colonización que nos atraviesa hace siglos. Estaba reconstruyendo su identidad y fue fusilado por la espalda defendiendo un territorio de su comunidad y de su pueblo en conjunto. Son las cosas que necesitamos que se empiecen a visualizar.

Luego de la charla con Elisabet Loncopan, la Red Nacional de Medios Alternativos también pudo charlar con Mirta Curruhuinca, la mamá de Lautaro, apenas minutos antes de que fuera detenida durante la protesta por Rafael Nahuel.

“Yo soy la mamá Lautaro. Como madre estoy orgullosa con el acto de humanidad que hizo mi hijo: querer salvarle la vida a una persona. Nosotros como familia quedamos muy marcados con lo que pasó con Santiago. La desaparición, los allanamientos y todo lo que tuvimos que sufrir en ese tiempo. Nadie denuncia nada. Nosotros nos tenemos que unir como madres. Duele mucho ver lo que les hacen a nuestros hijos. Estamos orgullosos de lo que él hizo al querer salvarle la vida a este lamien. Más allá de toda la persecución, seguimos firmes y no vamos a bajar los brazos. No le tenemos miedo al Estado. Vamos a seguir luchando. Yo también estoy imputada en la causa de La Trochita, no puedo salir del país. Lo único que queda es unirnos y tratar de defendernos entre nosotros. Todo va a ir complicándose más. El juez que viene ahora parece bastante antimapuche. Acá seguimos fuertes y con la frente en alto. No queremos ser los mapuches a los que la gente les tenga lástima. Tampoco somos delincuentes. Tampoco somos personas que hagamos cosas malas. Somos familias que estamos volviendo al territorio. Estamos construyendo una identidad y una cultura. Lo que dice la prensa es un circo mediático, para después golpear. Estamos atentos”, comenzó diciendo Mirta.

RNMA: La imputación en La Trochita fue por una medida para visibilizar el conflicto. Luego hubo una gran represión en enero del 2017.

MC: La represión fue bien dura. Ellos decían que tenían que desocupar las vías. No tenían que haber llegado a la casa como llegaron. Ahí en la casa entraron y golpearon. A mi niña, que tenía 11 años, la arrastraron y la sacaron de los pelos. Nos golpearon. Eso fue a la mañana. La persecución no es solo con nosotros sino también con la gente que se solidariza con las represiones. Después hubo 5 lamien más que fueron llevados a juicio, personas que fueron a ser solidarias con la comunidad. Terminaron imputados y con causa por enfrentamiento a la policía. Es un circo que uno realmente no entiende. Nos damos cuenta que el Estado nos tiene miedo. Sino no haría todo este circo mediático.

RNMA: ¿Cómo vivís la clandestinidad de tu hijo?

MC: Una madre siempre tiene la preocupación de no saber cómo está ni dónde está. Estratégicamente, la policía, el Estado y el juez a las primeras personas que van a seguir son a los padres y a las familias. Él fue obligado a tomar esa decisión y nosotros la respetamos. Hemos visto otros casos donde los chicos caen presos y después dicen que fue un suicidio o un enfrentamiento en la misma cárcel. Ellos son testigos de lo que pasó allá arriba. Como testigos los tenemos que cuidar. Él no está clandestino porque se quiso hacer el rebelde. Está clandestino porque tenemos que salvarle la vida. Hoy en día no se puede confiar en la justicia.Él fue obligado a ser clandestino. Como mapuches nunca tuvimos justicia. Hoy estamos fuertes, con firmeza. Como madre estoy orgullosa de mi hijo. Quiso salvarle la vida. No entiendo al grupo Albatros, si no tienen hijos o no sé que son. Nosotros somos más ser humano que esas personas, por más que nos quieran pintar como salvajes, delincuentes y terroristas. Tiene 20 años Lautaro.

RNMA: ¿Hace cuánto que la familia está en el proceso de reconstruir la identidad mapuche?

MC: Muchos años lleva esto. Desde que ellos nacieron, sabíamos que éramos mapuche. Acá estamos en esta lucha. Siempre supimos que somos mapuche y somos de una Nación.

RNMA: ¿Viven en una recuperación o en Bariloche?

MC: Ahora estoy en la ciudad tratando de visibilizar todo esto. Yo vivo en el territorio de Cushamen.

RNMA: ¿Pensaste en abandonar la lucha?

MC: No. Sabemos que nacimos por algo y esto es por lo que nacimos. No es porque uno quiere militar y es así. Hoy en día hay un renacimiento como pueblo y como nación, de esa fuerza que se perdió en la época de la conquista. Esto va más allá de ser un militante político. Es espiritual y filosófico. Eso es lo que nos mueve. Nuestro pueblo se está despertando y se está levantando con fuerza. El Estado no sabe qué hacer. Esto no es porque sí. Esto tenía que pasar. Si nosotros no tenemos este compromiso y convicción, no va a quedar nada para nuestros hijos. Esto se hace para que las generaciones que vienen tengan un lugar y que el capitalismo no destruya todo. El presidente está entregando todo el territorio. Lo que ellos quieren es destruirlo. Nuestra fuerza sale de ese territorio. Nosotros tenemos que defenderlo para que nuestros hijos tengan un lugar donde levantarnos. La fuerza está en el territorio, no está en la ciudad. Tenemos que volver a los territorios. A nosotros nos van a sacar muertos del territorio. No nos importa perder la vida. Sabemos que estamos haciendo algo por nuestros hijos. Hasta para esa gente que fue a dispararle a Rafael Nahuel, y hasta el mismo juez. Ellos no saben que están haciendo. Contaminan y destruyen todo. Nosotros defendemos la naturaleza. De ahí sacamos nuestra fuerza. Es algo más espiritual. Nuestro pueblo está llamado a levantarse.

Ambas hablaron en nombre de Lautaro González Curruhuinca ante su imposibilidad de hacerlo por la situación que atraviesa. Ahora, tanto Mirta como Elisabet necesitan que alguien hable en nombre de ellas.



