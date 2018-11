CGT Chile: Pulso Sindical

Nuevamente trabajadores cuya muerte parece no preocupar a nadie, salvo a sus familias y una que otra organización, cuyas acciones de denuncia son silenciadas por el sistema.

No hay delegaciones “trasversales” (como les gusta llamarse cada vez que coinciden el aceite y el vinagre) de parlamentarios, pidiendo rápidas respuestas o creando comisiones que investiguen los hechos.

Tampoco el gobierno exigiendo a las policías y a los ministerios involucrados que se agilicen las gestiones, para entregar a la opinión pública algo más que aspirinas, porque no es común que vayan por allí las personas suicidándose o poniéndose al alcance de un bus para ser atropelladas.

Alejandro y Luis no son preocupación central de la mayoría de las organizaciones sindicales ni tampoco sociales, ni de la oposición a este gobierno de derechas, ni siquiera de Instituciones defensoras de la vida. Son solo 2 obreros, seres anónimos que no suman ni restan en los cálculos del Estado, seres humanos que han dejado a sus familias casi totalmente desprovistas de elementos de cualquier tipo, para enfrentar la dura vida futura.

Muchos más serán los que paguen tan alto precio mientras no contemos con organización real y efectiva y eso, debemos reconocerlo de una buena vez, es algo de lo que carecemos. De allí que las movilizaciones de todo tipo tengan efímera visualización y efecto.

Si no queda organización real activa, sindicatos en el caso de los trabajadores, las movilizaciones de cualquier tipo están destinadas a servir de insumo para las negociaciones de los que están administrando el poder. Nada más que eso.

Toda la discusión que se da para apoyar o no algo que no nace de las bases – simplemente porque esas bases son mínimas y generalmente inconsultas – no sirve de nada.