Argentina: ENFOQUES de la Patagonia

Chubut.- La patagónica provincia de Chubut no termina de salir a flote. Recordemos que el comienzo de año para el sector docente y estatal en general, estuvo signado por un plan de lucha que fue incrementándose con paros cada vez más largos por el reclamo de la situación edilicia y el pago de salarios en los primeros cinco días de cada mes. Luego de una negociación, el sector docente se había comprometido a volver a las aulas, con la contraposición de un gobierno que decía iba a cumplir con los reclamos planteados. Sin embargo, el gobierno de Arcioni, no ha cumplido con su palabra, y los edificios siguen en pésimas condiciones, y además intenta imponer una reforma en nivel medio que no es aceptada por los y las trabajadoras de la educación. Charlamos con Leo Pi, secretario Genral del sindicato docente ATECH regional Noroeste del Chubut, quien explicaba de esta manera el paro y las acciones que desde la semana pasada volvieron a organizarse para exigir al gobierno que cumpla con lo acordado y escuche a quienes trabajan en educación.