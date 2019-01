Chico Mendes contra las falsas soluciones del capitalismo verde ¡Apoye la declaración!

Desde de Xapuri, afirmamos al mundo que Chico Mendes no murió: fue asesinado. Este fue el precio que tuvo que pagar por dedicar su vida a la causa por la reforma agraria y la protección de los bosques, ya que los dominantes nunca aceptaron que los pueblos de los bosques tuvieran derecho a la tierra, al pan y al sueño. Imaginaron que asesinándolo enterrarían su lucha. Pero ya era demasiado tarde. Chico se había transformado en una fuerza que traspasó su existencia física.

Fieles al legado de luchas de Chico Mendes, denunciamos estos proyectos asesinos y a aquellos que los defienden. Con base en nuestra dolorosa experiencia, afirmamos al mundo que propuestas como “desarrollo sustentable” y “Economía verde” no son más que farsa y tragedia.

Son farsa porque no protegen la naturaleza como dicen. Son tragedia porque hacen exactamente lo contrario. Y nosotros sabemos la razón: no hay salida en el capitalismo, ya sea en cualquiera de sus formas o en cualquiera de sus colores. No puede cuidar la vida un sistema asesino.