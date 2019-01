Argentina_Neuquèn: Periodista alemàn preso y torturado por fotografiar basurero contaminante

El periodista alemán, Stefan Borghardt, fue detenido y torturado por la Policía de Neuquén en la localidad de Añelo, el pasado lunes, por fotografiar el basurero a cielo abierto de la empresa Treater Neuquén SA, donde se depositan los restos de la actividad extractiva de Vaca Muerta, hecho que está prohibido por su alto poder contaminante. El basurero ya tiene dos demandas penales por parte de Greenpeace y la Confederación Mapuche por no cumplir los estándares mínimos ambientales. “Estaba fotografiando los vertederos de la explotación petrolera cuando fue detenido por la Policía de Neuquén. Llegamos al calabozo y yo me encontré rodeado por unos cinco a siete oficiales. Varios me pegaron, me patearon y me insultaron”, denunció el periodista. Como se recordará, en noviembre pasado, el Observatorio Petrolero Sur denunció que en Vaca Muerta se está produciendo “un desastre ambiental y social” y detalló que, entre enero y octubre de 2018, se produjeron casi mil incidentes ambientales. (fuente: Página 12).