Uruguay: La mitad de Durazno no tiene carozo

Mucha política y acollarados a los grandes. Si miramos a Un Solo Uruguay (USU) con el tema UPM2: contrato NO. Arboles: Sí. Cuando del gobierno desalojaron colonos chicos, amagaron pero no vinieron al pie ni el USU ni la conducción actual del PIT CNT.

EL AGUA!! Cada vez más contaminada no solo por en escurrimiento de productos tóxicos si no por el mismo proceso de potabilización. Ya en muchos lugares es imposible tomarla, cientos de camiones recorren el país distribuyendo agua en beneficio de privados. En un país donde su presidente es premiado por la lucha contra el cáncer de pulmón, dónde las firmas en contra de la ley de riego no fueron apoyadas por USU. Nuevamente: varios sindicatos y organizaciones se pusieron al hombro la juntada de firmas. Pero hubo maniobra y apoyos figurativos. Los que en definitiva operaron en contra para no alcanzar las firmas necesarias y habilitar el plebiscito.