México: AMLO decide profundizar la militarización del país

Las pérdidas de Pemex por el huachicoleo son milmillonarias: van de 35 mil millones de pesos anuales según algunas fuentes hasta 50 a 70 mil millones según ha afirmado el propio AMLO. Aquí también AMLO se comporta con falta de consecuencia escandalosa pues a pesar de que él mismo ha dicho textualmente que sus antecesores en la presidencia desde Fox sabían del saqueo de la empresa clave del gobierno y la economía nacional, no hicieron nada para evitarlo. En el gobierno de Peña los niveles de corrupción llegaron a niveles en los cuales era imposible que el mismo presidente no estuviera salpicado: uno de los directores, Lozoya, fue señalado como sobornado con millones de dólares por la compañía brasileña Oderbrecht. No hay señales que el gobierno de AMLO esté dispuesto a investigarlo y llamarlo a declarar. Al contrario, en la votación para aprobar la Guardia Nacional fueron decisivos los votos de los diputados priistas cuyo jefe, René Juárez no se mordió la lengua para reconocer que el PRI le daba “el beneficio de la duda al presidente”.