Argentina_Mujer: El tango que empodera

Lautaro Romero

enero 27, 2019

Olga Epstein recuerda todavía el primer día en que llevó a su hijo Julián al ensayo de La Empoderada. Tenía tan solo un año y no había con quién dejarlo: entonces Olga lo cargó en el porta bebés y cantó frente a todas, sin más que sentirse plena y orgullosa de lo que estaba haciendo. Confiesa que hasta ese día, le había sido imposible congeniar las dos cosas. Es decir, “vivir mi maternidad y mi carrera profesional, sin pedir permiso”. Sin la necesidad de sufrir “esa tensión constante” que tenía cuando le tocó trabajar rodeada de hombres. Eso había cambiado de un momento a otro, casi por sorpresa, cuando le hablaron de armar un proyecto de orquestas de mujeres músicas.

En un principio, 70 mujeres llegaron a integrar la orquesta. No hubo selección previa, ni audición. Tampoco una consigna en particular. “La convocatoria fue totalmente abierta”, dice Daniela Amarillo, violinista, quien destaca lo importante que es poder “respaldarte en tus compañeras”, al compás y en conjunto, bajo los encantos de la sororidad musical como herramienta revolucionaria. Quizás esa haya sido una de las claves de que existiera tanto poder y química en el grupo, y que pudieran concretarse las buenas intenciones. “Es como si nos conociéramos de antes. Y sólo tocamos cinco veces juntas. Es increíble que nos hayamos organizado tan bien, y en tan poco tiempo. Hay mucho trabajo atrás. También están la familia y los amigos y amigas, que son una parte muy importante”, suelta Olga, aún sorprendida por el fenómeno.

“Hay una necesidad y una militancia personal, y de grupo, de tocar juntas para sacarnos de encima el patriarcado, porque lo tenemos dando vueltas todo el tiempo. No es para nada fácil llegar hasta este lugar. No te dan el espacio. Y no somos una orquesta de señoritas. Conozco muchas mujeres y hombres del género que se están deconstruyendo”, analiza Pamela. Una muestras es el diálogo entre los cuerpos, en gozar de la libertad de elegir con quién bailar, sin ataduras ni prejuicios. Son los encuentros y las milongas Queer que promociona la compañía de danza “Tango entre Mujeres”, con dirección y coreografía a cargo de Anahí Carballo.