España/debates: Acerca de Podemos y su crisis

En nuestra opinión, es legítimo que cada cual haga sus propias apuestas. En este sentido, entendemos que Errejón ha decidido formar un proyecto coherente con sus hipótesis y sus líneas políticas. Nuestra orientación mantiene discrepancias políticas de fondo con Errejón: no creemos en la construcción de un proyecto político “centrado” gobernista y gestionario, si no que pensamos que hay que construir un espacio impugnador, de confrontación con las élites. La diferencia fundamental es, por tanto, política y programática. A este respecto, la experiencia del Ayuntamiento es fundamental y clarificadora: se ha elegido gobernar como el PSOE y bajo su tutela, dejando intacto el gobierno del poder financiero sobre la ciudad. Creemos que ahí se ha producido una bifurcación de proyectos que, además se ha impuesto por parte del carmenismo-errejonismo volando por los aires cualquier mecanismo de debate democrático, torpedeando los espacios orgánicos e impidiendo todo desarrollo territorial con la consecuente pérdida de base social.

Sin embargo, la última secuela de la “larga crisis” de Podemos no se remite al último episodio. Es la constatación del colapso definitivo de un modelo de partido que se ha demostrado fallido por su forma de construcción política incapaz de integrar y cooperar, mucho menos de establecer reglas de juego comunes. La “privatización de Podemos” ha terminado siendo el síntoma organizativo de la ausencia de un proyecto que, a nivel político, se ha basado en el bandazo permanente, provocando la desorientación constante de su espacio político. La dirección de Pablo Iglesias no ha sabido gestionar la pluralidad del proyecto: colocó a dedo a Errejón obviando el necesario debate político, no han sido capaces de integrar a diferentes sensibilidades ni de construir un proyecto político sólido, impugnador y con voluntad constituyente. Una pluralidad que, por otra parte, en el conflicto “pablismo-errejonismo” no es tal. Son apenas diferencias de matiz en el marco de una misma estrategia política. De hecho, lo paradójico ha sido que tras aquella batalla fraticida en Vistalegre II, Pablo Iglesias ha terminado por adoptar la línea política que defendía Errejón.