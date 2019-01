Venezuela: Desde Uruguay mirada solidaria y certezas compañeras

¿Por qué los paramilitares de Uribe no han tomado una de las ciudades del lago de Maracaibo o del golfo de Venezuela? La posesión de un enclave en esa zona revestiría de carácter bélico la intervención de los EEUU, daría la seriedad que no tiene a la proclamación de Guaidó y dejaría enredados en un laberinto de indecisiones a China y Rusia. Aunque lo deseaban de corazón, Trump y sus mayordomos criollos no se atrevieron a concretar una maniobra de ese tipo: carecen de fuerza dentro de Venezuela. Ni pueblo organizado ni militares obedientes. Nadie se prestó a ser carne de cañón de sus intereses. Su operación política terminó en trasladar la guerra al escenario de la retórica, el de la OEA y el Consejo de Seguridad y ahí también perdieron, en la batalla de los discursos y las amenazas.