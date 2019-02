Argentina: El ojo propio y el ojo ajeno

“La cultura represora sabe que una imagen vale por mis palabras. Por eso satura con imágenes para abolir las palabras” (aforismo implicado. AG)

“¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: “Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo”, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Lucas 6, 41-42)

La cultura represora sigue apostando y aportando a que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Ignora en la soberbia delirante de su razón absoluta, que es al revés. Cuanto menos vemos, mas sentimos. Julio Verne nos cuenta en su novela Miguel Strogoff como luego de ser cegado por la espada al rojo candente, el correo secreto del zar pudo estimular todos sus sentidos para poder entregar la documentación necesaria.

La cultura de la imagen (el homo videns) lleva hasta el extremo del alucinatorio político y social esa afirmación de que una imagen vale por mil palabras. En el año 1995, leí un trabajo titulado “La imagen y la mirada en la cultura actual”. Parece que el tema me ha preocupado siempre. “Toda esta cultura actual de los video games, los video clip, los video sex, los video persons, los video presidents, etc., son la hegemonía siniestra de las imagoides”.

En la actualidad de la cultura represora la cuestión es más compleja. Insisto: no es complicada. La complicación es una estrategia de poder. No deja de inquietarme la frecuencia con que escucho al referirse a la situación económico político actual decir: está complicado. Una condensación ferozmente encubridora. Porque de complicado no tiene nada: es un saqueo planificado por organizaciones criminales en función de gobierno. Es simple. Y es bastante claro. O sea: que mantenemos, no todes, pero muches, la capacidad de ver la paja y los off shore en el ojo ajeno. Un psicoanalista diría, yo por ejemplo, que la capacidad proyectiva de la clase/casta política está intacta. Siempre hubo pesadas herencias entre nosotres.

Desde que el virrey Sobremonte robó, huyó y no lo pescaron. Debe ser el primer off shore de nuestra joven historia. El gravísimo problema que tenemos es poder ver la viga, las vigas, en el propio ojo. En una reformulación del evangelio de San Lucas, la capacidad de ver la viga en el propio ojo es el análisis colectivo de la implicación.

Creo que estamos a tiempo de mirar las vigas en el ojo propio. Pero esa mirada, a menos que la hagamos frente a un espejo que nos devuelva la mirada que deseamos mirar, solo puede llegar al fundante si es colectiva, si es combativa, si es revolucionaria. Si un compañere no quiere, no puede o no sabe ayudar a que miren sus vigas, entonces, mal o bien que me pese, ya no es mi compañero. Porque tiene no el pan de la sabiduría, sino otro de los panes de la locura, como Carlos Gorostiza escribiera en su dramaturgia. Y en la locura organizada por alucinaciones y delirios, la derecha liberal y la derecha fascista, siempre ganan. Algunos llaman a esto “medios hegemónicos”.