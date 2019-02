Venezuela: doce pasos para un cambio de régimen

Nada de esto es inevitable. No era inevitable para Titina Silá, una comandanta del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que fue asesinada el 30 de enero de 1973. Luchó para liberar a su país. No es inevitable para el pueblo venezolano, que continúa luchando por defender su revolución. No es inevitable para nuestras amigas de CodePink: Mujeres por la paz. Una de ellas, Medea Benjamin irrumpió en una reunión de la Organización de Estados Americanos – OEA y dijo ¡No!

Autor de la nota:

Vijay Prashad Historiador y periodista indio, autor de numerosas obras, entre ellas ‘The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South’, ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del Instituto Tricontinental en Delhi.