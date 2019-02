Mèxico: La abogada socialista que ampara a los obreros ante las armadoras en Matamoros

El movimiento de Huelga se comenzó a fraguar cuando los dueños de las empresas les anunciaron que este año no se otorgaría un bono anual que es producto de la cláusula Quincuagésima Sexta del contrato colectivo, la cual señala que “en aquellas ocasiones que se decrete por emergencia un aumento al salario mínimo”, el porcentaje del aumento se indexará a los tabuladores salariales pactados.

“Debido a que los obreros no leen, decidí hacer videos breves explicando sus derechos, los cuales están en mis páginas de redes sociales”, explicó en entrevista con Proceso.

“No represento a ningún sindicato. Ellos me llamaron y expliqué que sí tenían derecho al bono anual, calculando que sería de 32 mil pesos”, comenta.

Las declaradas inexistentes son maquiladoras automotrices que de continuar en paro deberían pagar millonarias multas a las ensambladoras por no entregar sus productos “justo a tiempo”.

“Los inventarios ya no se usan y las pérdidas alcanzan a 26 mil dólares al minuto si se para una línea en una ensambladora”, explicó a Proceso Rolando Gonzales Barrón, presidente de la Industria Maquiladora de Matamoros (INDEX).

Mencionó que 15 maquiladoras han declarado que se quieren ir de Matamoros porque el trato que les han dado no garantiza su operación.

“Nosotros cumplimos todo lo que exige la ley, pero no se han correspondido, sobre todo el gobierno federal”, señala.

Silvia y las obreras de Aptiv esperan confiadas que la empresa acepte sus demandas y no creen que las maquiladoras se vayan de Matamoros. La abogada Susana les explicó que las empresas ya no encontrarán mano de obra más barata ni en China y que no se van sólo cambian de razón social, como en su caso de Aptiv que antes se llamaban Delco Electronics.