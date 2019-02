Argentina_FM Alas: 30 años no es nada

2017 fue un año más crudo que el invierno patagónico. Luego de la multitudinaria Marcha por el Agua en contra del megaproyecto Laderas del magnate Joe Lewis y el seguimiento del caso Maldonado, la radio, entre otras organizaciones sociales, comenzó a estar en la mira de un poder empresario y político que tiene la violencia institucional como principal respuesta a los reclamos por una vida mejor. No es joda meterse con este financista internacional amigo del presidente Mauricio Macri o el pope de los negocios multinacionales Luciano Benetton. Apoyar las comunidades mapuches, ser punto de encuentro y refugio para cuanto activista anticapitalista ande dando vueltas por estos sures, ser referente en una comunidad que se organiza contra el saqueo extractivista, que tiene sus codiciosos ojos puestos en este culis mundis. Una vez más quisieron silenciarlos. No pudieron.

“Volvimos al aire el diez de septiembre para hacer coincidir con el aniversario de los 31 años de la emisora. Decidimos que el regalo era volver al aire. No importaba si era en las mejores condiciones”, cuenta Enry. “Decidimos no acelerar el proceso sino hacerlo desde el aire. Pasito a pasito. Volviendo a crecer en la dinámica de siempre: sumar programación, participación, pero en el andar, en la práctica concreta de hacer radio. Volver a esta minga de voces que significa Alas al aire, y que durante este período se transmutó en mingas de tierra. Así le encontramos palabra al proceso de construir este espacio con una necesidad de cierta urgencia por el vacío que generaba en la comunidad la no permanencia de Alas en el aire, pero cumpliendo ciertos requisitos, cierta velocidad para volver el aire, y ciertas características que la hagan un poco más difícil en este proceso de amenazas e intento de incendio cuando comenzó la construcción. Y ademas extraer parte de la historia de FM Alas. Esta casa es parte del SUM, el espacio cultural que existía allá, pero no era parte de la casa alquilada. La recicladita, le llamamos, de chapas y madera, de esta nueva sede, es parte de ese SUM. Lógicamente cuando pensamos formas de construcción, la veíamos más cerca de una construcción de barro, pero precisábamos una inmediatez y una seguridad. Pero ahora ya podemos planificar al futuro estando en el aire”, relata Piqui. “Este proceso coincidió con ese ambiente candente que vivió la Comarca, de grandes movilizaciones, debates, discusiones, que se pretendía que sucedieran de la manera mas escondida. Y Alas participó activamente como medio de información de todo aquello que se quería silenciar, y volvió a ser esa radio comunitaria que habíamos escuchado de tiempos de momentos históricos de la Comarca, donde Alas también fue protagonista, con mucha radioparticipación. Y justo sucedió en ese entorno que tuvimos el llamado del propietario donde Alas habitó, pagando alquiler, durante 20 años, diciendo que el contrato no iba a ser renovado. Lo que nos obligaba a volver a buscar alquilar o decir no mas, y apuntar la energía a un lugar propio, liberarnos de la cuestión inmobiliaria. Y esa fue la clave, y la causa de esta tierra donde estamos parados, que nos gusta decir que es una propiedad comunitaria”, concluye Enry.