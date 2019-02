La estrategia para destruir al Sistema

Toda estructura tiene su prehistoria, su historia y su final. La prehistoria del Sistema es la prehistoria de la humanidad, pues el Sistema no es ahumano. Domina a la humanidad, pero surge de los miedos de la humanidad y esa función animal, el miedo, constituye su prehistoria.

La primera idea es que el hombre es malo por naturaleza. La segunda dice que lo que existe no puede ser de otra manera. La tercera afirma que si cambiáramos lo que existe, el Sistema se restituiría con mayor fuerza.

Sobran ejemplos de la maldad del hombre, pero la frase se revela falsa pues si el hombre es malo por naturaleza, con toda evidencia también es bueno por naturaleza y las cimas de amor que ha alcanzado el hombre, los sacrificios inenarrables que ha asumido el hombre por amor a la humanidad, superan con creces la mayor maldad pergeñada ¿Cómo un hombre, en una sala de tortura, mientras le anuncian que le van a amputar un miembro, sólo abre la boca para maldecir al mal, para no traicionarse a sí mismo y traicionar a sus hermanos?

Si lo que es, es, afirmar que no puede ser de otra manera parece verdadero, pero si lo que existe no puede ser de otra manera ¿por qué machacar con ideas para dominarnos, por qué gastar tanto en publicidad, en escuelas, en universidades, en políticos y en falsos profetas? El Sistema sabe que allí hay una falla y todo el tiempo un ejército de funcionarios del Sistema intenta tejer sobre esa falla y en ocasiones, falla sobre la falla y ocurren las revoluciones. Si lo real no puede ser de otra manera ¿a qué atacar e intentar defenestrar a todo aquel que ataca al Sistema? ¿A qué ocultar lo que dice con el sello de la locura?