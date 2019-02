Venezuela. Reflexiones en tiempos de caos

Hoy América Latina está al borde de una guerra de dimensiones terroríficas. Hoy, ese mismo imperio que arrasó Irak declara la guerra a uno de los procesos, lo repetimos, más democráticos y transformadores de América. Sin embargo, el debate está en si “los errores del gobierno venezolano”

2003. 16 de marzo. Cumbre de las Azores. Los presidentes de EEUU, Gran Bretaña, España y Portugal deciden enviar un ultimátum al presidente de Irak, Saddam Hussein. En medio de la barbarie, un personaje sin parangón lucha por alcanzar su particular gloria mediática. Las cámaras apuntan prestas a inmortalizar a los representantes de la infamia. José María Aznar, ubicado entre Blair y Durão Barroso, mira a los lados con semblante serio, sale del grupo, pasa por detrás de Blair y Bush, se sitúa junto al presidente norteamericano, recibe su cordial brazo sobre la espalda y sonríe, ahora sí, orgulloso. Es la famosa foto de las Azores que dio la vuelta al mundo. A cuatro días de esa foto, Irak era invadida.

16 años después, el mismo imperio que entonces sembró el caos y millones de muertes en tierras ajenas declara otra guerra a la humanidad. El objetivo a batir, una de las democracias más avanzadas y transformadoras de América Latina. Un pueblo en lucha por soberanía y dignidad. Ayer se llamaban Blair o Aznar los esbirros europeos, hoy Theresa May o Pedro Sánchez. La primera parece la reencarnación de la dama de hierro que “disciplinó” a la clase obrera inglesa. El segundo, recibió el mandato de continuar la demolición del concepto izquierda de mano de su mentor político, Felipe González. En 2003, fue la derecha más rancia, encarnada en “Aznar el Grande” la que se manchó las manos de sangre con Irak. Hoy, es el Partido Socialista Obrero Español el que da luz verde al derramamiento de sangre en Venezuela. Aznar se sumaba ayer a la expansión imperialista de un supuesto loco llamado George Bush. Con sus pies sobre la mesa, presto a correr un minuto de gloria en menos de 60 segundos, sumó su nombre a la historia de la infamia. “Pedro el Guapo” se alinea hoy con la esquizofrenia de un imperio en decadencia encarnado en otro supuesto loco con nombre de pato Disney y apellido triunfal. ¿Pondrá Pedro Sánchez sus pies sobre la mesa de la infamia sentado afablemente junto a Donald Trump, o preferirá no mancillar su sonrisa encantadora de serpientes?

Hagamos un rocambolesco ejercicio de imaginación. Imaginemos un edificio de viviendas de un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera de cualquiera de los países llamados del primer mundo. Pongamos España. Imaginemos la comunidad de vecinos de ese edificio, con sus más y sus menos, como toda comunidad de vecinos que se precie. Imaginemos que somos presidentes de esa comunidad. Imaginemos que un gran inversor internacional quiere hacer, justo donde se encuentra ese edificio, un enorme centro comercial que revolucionará la vida de nuestra localidad. Las autoridades locales están encantadas y nos hacen una buena oferta. Imaginemos que convocamos a la comunidad a una reunión de urgencia. Imaginemos que decidimos que aquí han crecido nuestras hijas e hijos, que aquí queremos seguir viviendo, que estas son nuestras viviendas y nuestra comunidad y que aquí nos quedamos. Imaginemos que la oferta se hace apetitosa. Imaginemos que decidimos por mayoría que no tenemos precio. Imaginemos que un cordón “humanitario” con 1000 hombres armados rodean nuestro edificio prohibiendo introducir ningún tipo de comida al mismo. Pasan las semanas y las reservas se acaban. El edificio es declarado en catástrofe humanitaria. Un destacamento con ayuda humanitaria en forma de comida llega para convencer a los díscolos. A los dueños de las viviendas, por su mala gestión y administración de la comunidad, causantes de provocar una catástrofe humanitaria, se les abre un proceso de desahucio (algo sabemos de eso por estos lares). Todo el que quiera abandonar el edificio será bienvenido y bienhallado al otro lado. Imaginemos que el conserje del edificio,… pobre conserje, imaginemos mejor al administrador. Ese administrador de fincas de una empresa ajena al edificio, se autroproclama, en la calle y junto a la línea de “defensa humanitaria”, dueño interino del edificio. Puestos a imaginar, imaginemos que a ese “dueño interino” lo respalda un comité de apoyo humanitario alienígena interplanetario. Imaginemos ya metidos en harinas de ciencia ficción que los presidentes de las comunidades vecinas, en lugar de defender a los dueños legítimos y soberanos del edificio, se dedican a criticar la mala gestión que hemos hecho como comunidad, y nos dan un ultimátum para abandonar nuestros hogares o reconocerán al autoproclamado dueño interino. Suerte que la realidad sea tan ajena a la ciencia ficción.

Cuando los colmillos imperiales “descubrieron incrédulos”, como nuestro querido Aznar, que efectivamente no había armas químicas en Irak, las entrañas negras iraquíes eran ya una esponja de roja sangre de millones de almas del pueblo culpables de habitar una tierra de apetecibles secretos. Saddan Hussein acabó ahorcado ante los ojos del mundo. Su plaza pública se llamó medios de comunicación. Como dice el escritor venezolano José Roberto Duque[1], “aquí, a Nicolás Maduro, a su esposa y a toda la alta jerarquía del chavismo le han jurado la prisión y la muerte. Al resto de los chavistas sólo nos han ofreciendo la muerte”.

Cuando en 2003 los pueblos del mundo se indignaron y gritaron aquel famoso ¡No a la Guerra! de Irak, el argumento para defender o no la paz no era si Saddam Hussein era un sátrapa o un dictador. El grito unísono era “No a la guerra” porque en la guerra es el pueblo el que pierde. En esta nueva guerra, y eso es lo que no llega a palparse, pierde más que nunca la humanidad.