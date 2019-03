Uruguay: A 30 años de la partida de Sendic, el “hacedor de molinos”

Que no se afilió a vanguardias que determinaron que el paradigma era el socialismo real…

Que no lo atrapó ningún discurso académico.

Que no se encandiló con nuevas luces.

Pasaron ya 50 años de que Raúl, agudamente, desnudó, la dura verdad, de que, el llamado Socialismo real, no era Socialismo. De que era admirable la lucha vietnamita…pero que estaba todo en debate y la nueva sociedad, estaba -esta aún- por construirse. Que no había salvación sin que todos los oprimidos, en cada lugar del mundo, hagamos la Revolución. Y salido de las catacumbas en 1985- 86, aseguró de que, no era que la burguesía y el capitalismo estuvieran más fortalecidos, que eran las ideas revolucionarias las que habían retrocedido…