Argentina_Santiago del Estero: Denuncia de la Unión Solidaria de Comunidades Pueblo Diaguita Cacano

Esta agua no es apta para el consumo (los animales no quieren beberla) humano y ya ha ocasionado problemas de salud en la población indígena. Tampoco es apta para la higiene.

La respuesta del intendente fue que “… el gobierno (de Zamora) no está dando reactivos para el agua,… yo solo les pido (dinero) para tareas mínimas, los que puedan… que continúen, los que no, pueden volver a su modo ancestral de vida y recolección de agua, y lo digo sin enojarme …, hasta estoy empezando a comprender a ex intendentes y comisionados locales con los cuales la comunidad no tuvo buena relación…”.