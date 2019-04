Andalucia con Catalunya

Echando mano de los mismos tópicos, mentiras y falsedades con los que la derecha españolista más rancia humilla y desprecia a Andalucía, Cayo Lara intenta enfrentar a Andalucía con Catalunya, intentando utilizar al Pueblo Trabajador Andaluz como ariete contra los derechos y libertades de otros pueblos, al igual que se ha hecho desde el franquismo y desde el centralismo tras la llamada “transición” con la emigración andaluza en Catalunya. Cayo Lara aseguraba que es una “irresponsabilidad” -refiriéndose a organizaciones políticas y sindicales de Andalucía- que “representantes de los jornaleros de Andalucía den apoyo a la independencia de Catalunya”. “Con qué piensan pagar el PER (Plan de Empleo Rural”. “Estamos hablando de economía, de la Caja única de la Seguridad Social y de que el Estado tiene que ser el garante de la solidaridad porque si mañana se independiza Catalunya, y después se independiza Euskadi y Galicia…¿me explicáis qué es lo que quedará aquí?”.

Lo primero que hay que destacar de las palabras que el españolista Cayo Lara lanza al pueblo andaluz, es la falsedad: El PER, ahora se llama Profea, no lo paga ni Catalunya ni el Estado español; son fondos europeos procedentes de la Política Agraria Común (PAC), cuyo objetivo es compensar a los agricultores por dejar las tierras improductivas. De los 3.500 millones de euros que recibe Andalucía de la PAC, el 80% van a parar a los grandes terratenientes cuyas empresas pagan los impuestos en Madrid; sólo el 20% de este presupuesto va a manos de las trabajadoras agrícolas. Tampoco dice Cayo Lara que el PER se ha utilizado en Andalucía de forma arbitraria por los gobiernos del PSOE, de los que su partido fue socio de gobierno y cómplice, para mantener la paz social en el campo andaluz y beneficiar a la estructura de poder del PSOE.