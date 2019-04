Litio para hoy, hambre para mañana

A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos “open pit”) y gigantescos diques de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie). Pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas. Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.

En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respetado la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: “Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.

“Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad”, afirmó Sustersic.

Asambleas, marchas, jornadas informativas y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso. “Es un gran avance, pero no es suficiente”, explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.

Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan sus consecuencias. En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.

Publicaron en 2015 el libro “Geopolítica del litio”, como parte de la “Colección Chico Mendes” de la Editorial El Colectivo. “Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”, afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.

Fornillo, porteño que suele presentarse como “doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París”, es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama “bienes comunes”) con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo “Del salar a la batería” insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de “fabricar baterías” como camino al desarrollo de la Argentina.

En su artículo no aparecen las palabras “indígenas” ni “pueblos originarios”. Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían “una transición energética verde y limpia”.

Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado, mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades. “Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de “los Chicago boys”, tiene una “muy importante” apropiación de renta por parte del Estado.

En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación: están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso. Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: “Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras, pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades”.