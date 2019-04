Perú: Revista sobre el conflicto de Las Bambas desde una perspectiva antidominación

Apurímac será el próximo departamento cuyo ecosistema (ríos, aire, suelos), flora (vegetación) y fauna (animales humanxs y no humanxs) serán azotadas por la minería, porque quienes han cedido (comunerxs, incluídxs asesorxs, activistas consciente o incoscientemente cómplices) y han promovido (Estado, policías, instituciones del Estado, Empresas y asesorxs) el proyecto minero Las Bambas y otros que vienen en curso o ya están dearrollándose en ese departamento u otros aledaños; Creen que el dinero dado y recibido, solucionará y sanará todo el daño (que sabemos es irreparable y que aún con las engañosas medidas de mitigación reglamentadas por el Estado y la ONU es imposible no tener impacto ambiental negativo) que han dejado y seguirán dejando esos proyectos mineros. Reconozcamos ya, que no existe minería limpia, ni aún usando a tecnología más avanzada que por cierto sus fuentes y recurso provienen de más minería y otras actividades extractivas.