Sáhara Occidental: y Verstrynge cogió su fusil…

De manera que no estamos ya en esa fase de retorno a los supuestos orígenes, Sr. Vestrynge, que quedó definitivamente zanjada en 1975, con el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. No nos retrotraiga usted, de nuevo, al eterno bucle intoxicador del Majzen para consumo interno y propaganda barata en el exterior. La fase en que estamos ahora es la de presionar a Marruecos, incluso aplicando el, para que deje de ser un Estado chantajista y cumpla con la legalidad internacional. No intente despistarnos usted más. ¿Por qué no se imponen a Marruecos, cuando menos, las mismaspor hechos similares? El asunto –al igual que la ilegalización de los Acuerdos Tripartitos de Madrid- merecería ser materia de reflexión en su Facultad de Ciencias Políticas, ¿no cree?