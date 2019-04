Uruguay: A callar la voz miliquera, uniformada o de civil!

Pero atravesamos por un momento histórico crítico, ¡los pactos no cayeron! no cayó el Pacto del Club Naval, no cayó el pacto del silencio, y el momento exige de las organizaciones sociales respuestas claras en ese sentido. Por un lado ser implacables en exigir que los represores de la dictadura paguen sin prebendas por todo lo que hicieron, no se puede permitir que los procesados maniobren desde sus casas, sueltos, con total impunidad y se jacten de los crímenes contra nuestras compañeras y compañeros.