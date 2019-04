Argentina: En el país del desamparo

Lo sabe el hombre que salió de su casa con la bebé broncoaspirada en los brazos, en el barrio San Francisco Solano de Salta y fue al centro de salud. “El enfermero se quedó inmovilizado, no sabía qué hacer con mi bebe, le pedí que me llame una ambulancia y no sabía ningún número. La tuve que alzar con mis manos, salir a la calle y tomarme un remís para ir al Hospital Papa Francisco. Cuando llegué el médico me dijo que no tenía los elementos para atenderla, desesperado le pedí que me lleve en ambulancia al Materno Infantil, a lo que me contestó ‘no tenemos ambulancia’. Mi bebé se me murió en mis brazos y nadie pudo ayudarme, no puede ser que los pobres tengamos que vivir este calvario”.