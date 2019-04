Argentina: Villazo de las pibas

-No queremos que nos enfermen. No queremos que entre un solo camión más con fertilizantes en la zona franca de Villa Constitución para la empresa Nitron. No queremos veneno. Por eso estamos acá – dijo una de las chicas menores de veinte años, referente indiscutida del acampe que durante quince días se desarrolló sobre la vieja ruta 21, frente al río Paraná y los galpones de la multinacional.