Mèxico: Comunicado del CIPOG-EZ. A cien años del asesinato del General Emiliano Zapata

El zapatismo como fuerza popular autoorganizada, con capacidad militar, calidad moral y políticamente independiente, terminó de nacer en noviembre de 1911 con el Plan de Ayala como bandera de lucha. Este esfuerzo dejó enseñanzas importantes al México de abajo, al México indígena, la experiencia zapatista en Morelos (1911-1919), expropió tierras e industrias permitiendo la reconstitución de los territorios y la construcción de otra forma de hacer política. El zapatismo no reivindicaba la lucha por la tierra de manera aislada, su lucha era por el territorio y por la autonomía de los pueblos.

Los abuelos bien que lo saben, que los zapatistas en Guerrero no pelearon para tener el poder. Nadie en la junta de Tixtla de 1914 impuso su pensamiento o dijo, yo quiero gobernar. Lucharon por una causa común, por el derecho colectivo para los pueblos. Pensaron entonces los zapatistas de guerrero, como hoy seguimos pensando; que los indios, los pueblos originarios, los campesinos, los hombres y mujeres pobres de estas tierras, tenemos dignidad y buen corazón, y merecemos entonces tener tierra, libertad, justicia y paz.

General: Los pueblos indígenas y zapatistas en Guerrero seguimos en pie de lucha por Tierra, Libertad y Justicia. A pesar de que los malos gobiernos nos siguen traicionando y nos asesinan por defender nuestras tierras, por luchar para tener trabajo, para tener una tierra que nos alimente y nos proteja, una vivienda digna, luchamos para que no falte la alimentación en nuestras comunidades, para que se garantice nuestra salud, para que tengamos una educación integral y de acuerdo a nuestras culturas. También para tener independencia de los partidos políticos y de los intereses del capitalismo nacional y extranjero, luchamos para tener la libertad de ser quienes somos, de vestir, cantar y rezar según nuestros modos, para seguir ejerciendo nuestra democracia directa, autonomía o usos y costumbres; donde el pueblo mande y el gobierno obedezca y por construir nuestras propias instituciones de seguridad y justicia, exigiendo siempre el respeto a nuestra libre determinación.

General: Hoy a cien años de su cobarde asesinato aquí estamos presentes, para decirle que su vida y su ejemplo nos dan la fuerza para seguir, para no rendirnos, para no claudicar y para no vendernos. Porque en nuestro estado de Guerrero vivimos y enfrentamos día con día la fabricación de delitos contra luchadores sociales, el hostigamiento a nuestras organizaciones, el desplazamiento forzado de nuestras comunidades, el hambre y la miseria de siempre y como siempre, la injusticia más feroz contra los pobres, el reinado del dinero y el poder de las empresas mineras, la desaparición forzada de miles de hombres, mujeres y jóvenes, la guerra mediática y psicológica para confundir a la sociedad, y justificar la represión y los asesinatos de las y los defensores de la tierra y el territorio.