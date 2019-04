Mèxico: Pronunciamiento de los Pueblos del CNI-CGI

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA, CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO EN CHIAPAS

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

¡SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!

A los pueblos de Chiapas

A los pueblos de México y el mundo

A las organizaciones y colectivos en resistencia y rebeldía

A las redes de resistencia y rebeldía

A la sexta nacional e internacional

A los medios de comunicación

Hoy es un día muy significativo para el pueblo de México, se cumplen 100 años del asesinato de él general Emiliano Zapata, aquel que el gobierno tirano mandó a matar porque su voz era para defender al pueblo, a los campesinos que tanto sufrimiento estaban viviendo.

Zapata muere luchando por la libertad de los pueblos y porque las tierras regresaran a quienes se les fueron arrebatadas por manos del mal gobierno, los ricos y terratenientes.

Hoy nos recordamos que la lucha es por todos y para todos, que la lucha que inició el general Emiliano Zapata ya había comenzado desde hace mucho tiempo atrás, cuando a los pueblos originarios les fue saqueado el territorio, y todas las riquezas que en él habían. Porque un día llegaron los poderosos a estas tierras ahora llamadas México, para llevarse el oro, la plata y cuanta riqueza quisieran y encontraran.

De gran número de hermanos y hermanas muertas se vistió la conquista a los pueblos originarios, los que lucharon por la madre tierra y porque no fuéramos exterminados.

Un día los poderosos tomaron las mejores tierras, pero sobre todo, tomaron las vidas de nuestros abuelos y abuelas, y así es como a más de 500 años después, toman la vida de nuestros compañeros que luchan por libertad y tierra, tal como lo hizo el mal sistema capitalista arrebatándole la vida a nuestro compañero Samir Flores de la comunidad de Amilcingo, Morelos.

Así como a él, muchos otros compañeros y compañeras, el sistema con sus malos gobiernos ha mandado a matar, a desaparecer, a torturar, a encarcelar para que dejemos la lucha por la vida, para que le tengamos miedo y nos olvidemos de nuestro origen, del trabajo en común y el motivo de seguir en pie de lucha.

Las injusticias a los pueblos originarios del campo y la ciudad no se acaban, sino que se hacen cada vez más grandes, más crueles e inhumanas. Y así vemos que pasa no sólo en nuestro territorio, no sólo en México, también les pasa a otros pueblos en otras geografía, porque este sistema capitalista todo lo destruye, todo lo devora y especialmente a los territorios de los pueblos originarios, a quienes nos quieren arrebatar otra vez las riquezas que en nuestras tierras, en nuestras montañas se encuentran y con ello nuestras vidas.

Este sistema capitalista neoliberal está dispuesto a exterminar todo lo que en su camino se cruce, lo que a su paso encuentre, un exterminio más a los pueblos originarios, a los territorios en donde habitamos es la forma de hacer llegar el progreso pero a los grandes capitales, a las trasnacionales que buscan hacerse más ricos mientras nosotros nos hacemos más pobres y de una vez nos morimos.

Esto lo sabemos muy bien porque lo vivimos cada día, porque no es mentira que los finqueros que controlan el poder y el dinero en todo el mundo, a través de sus capataces y mayordomos nos traen más miseria, más hambre, más muerte. Y nos es diferente ahora de otros tiempos, porque los malos gobiernos siempre han demostrado estar al servicio de su patrón, de su dueño y del dinero.

Lo vemos y lo sentimos porque cada vez es más difícil la vida y la seguridad para los pueblos originarios, pero sobre todo para nuestras hermanas, madres, hijas, esposas, compañeras que el patriarcado oprime con mayor fuerza tanto en el campo y la ciudad, a todas ellas a quienes el sistema también les niega justicia y libertad.

No es diferente en esta llamada “Cuarta Transformación” en contra de México y en contra de los pueblos que lo formamos, porque quienes se vistieron de izquierda sólo han utilizado máscaras de buena cara pero de muy malas intenciones. Usan ropas de otros colores y se hacen llamar con otros nombres, pero a nosotros los pueblos originarios en lucha y resistencia no nos engañan, son los mismos capataces que quieren imponer sus proyectos de muerte con sus consultas mentirosas y amañadas. No nos preguntan si queremos vivir, en sus consultan preguntan de qué manera aceptamos morir.

Son muchas las guerras a las que nos enfrentamos, pero no les tenemos miedo, porque las ganas de que nuestros hijos, hijas sus hijos, hijas, nietos, nietas puedan vivir es más grande que este monstruo de 1000 cabezas, al que nuestros hermanos, hermanas mayores Zapatistas llaman la hidra capitalista.

Hemos tomado la decisión de defender la tierra, la vida que en ella se encuentra, la vida que nos da, a pesar de que el mal gobierno ya tenga preparadas sus armas, sus engaños, sus burlas para dividirnos como pueblos que somos. Sabemos cuáles son sus formas, como pone vendas en los ojos engañando al pueblo con las migajas, como con cinismo promete el progreso y desarrollo que sólo es para los banqueros, los dueños de las trasnacionales, de la miseria, que en el campo y la ciudad vivimos.

El gobierno capataz no escucha, no entiende, sólo obedece a su patrón que son los empresarios, aquellos que miran al revés, porque para ellos la vida, la tierra no significa más que dinero.

El mal gobierno de estos tiempos con AMLO también trae mentiras, desprecio, discriminación, inseguridad, amenazas, violencia, represión, tortura, esclavitud y muerte a nuestros pueblos, el despojo y destrucción a nuestros territorios, con su Plan Nacional de “Desarrollo” y todos esos sus mega-proyectos de muerte, como son el Corredor Transísmico, las Zonas Económicas Especiales, el Proyecto Integral Morelos de termoeléctricas, gasoductos y acueductos que ya nos arrebató a uno de nuestros compañeros, con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que continúan con obras en tierras de los pueblos como lo hacen con la autopista México Tuxpan-Peñón Texcoco de la empresa PINFRA, con la cientos de concesiones mineras que envenenan la madre tierra, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros alimentos, extendiéndose por todo el país, con sus Parques Eólicos como de la empresa Francesa EDF en terrenos comunales del pueblo binniza de Unión Hidalgo, o los eólicos que quieren imponer en el Itsmo de Tehuantepec Oaxaca, sus presas y represas y también, con su mal llamado Tren Maya con el que quieren despojar a los pueblos mayas de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y a nosotros aquí en Chiapas.

Ese su tren Maya no es en beneficio de los pueblos sino en contra de ellos, porque sólo esta echo para transportar la venta de nuestras tierras, las enfermedades y muerte que promete la agroindustria transgénica, todo para que el patrón haga más grande sus ganancias aunque destruya la misma madre tierra en la que se encuentra.

Así lo vienen haciendo los malos gobiernos en el mundo, en México y en Chiapas que tratan de imponernos sus proyectos, como lo están haciendo nuevamente con la amenaza a muchos pueblos y de entre ellos el pueblo Tseltal de de San Juan Cancuc para la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque. O al pueblo Zoque que le quieren arrebatar 84 mil hectáreas desde Ixtapanganjoya hasta Tecpatán para poner 12 pozos petroleros, las 70 mil hectáreas que quieren saquear desde Tapalapa hasta Ostuacan para los empresarios trasnacionales que buscan extraer minerales y agua. Así como quieren ampliar la presa de Chicoasen que desplazo a varia comunidades, con represas en Ocotepec y Ostuacan, también como ahora lo pretenden hacer en Simojovel, Huitiupan y Pantelho, y por si fuera poco, con la geotérmica que quieren poner en el volcán Chichonal, tierras que están amenazadas y pretenden ser saqueadas para los próximos 30 o 50 años, depende como el patrón lo pida. Y en otras geografías de Chiapas, como hace unos días las fuerzas de represión del estado lo hicieron desalojando predios urbanos, así como recientes las amenazas de desalojo a la colonia la libertad, colonia Molino los Arcos y comunidad 5 de Marzo de este municipio de San Cristóbal de las Casas.

La justicia verdadera no vendrá de los capataces, de estos malos gobiernos ni mucho menos de los empresarios, de los finqueros, es por eso que nosotros como pueblos del Congreso Nacional Indígena en Chiapas estamos en pie de lucha y seguiremos luchando y defendiendo la naturaleza, la vida, la madre tierra y todos sus recursos naturales. Con conciencia defenderemos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro origen. Construyendo a través de la autonomía, de la resistencia y rebeldía como nos han venido dando el ejemplo nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas mayores del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

El Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno en Chiapas, les decimos a los malos gobiernos, que cueste lo que cueste no permitiremos que sus ideas podridas con sus megaproyectos entren y nos despojen de nuestro territorio. Porque el mal gobierno no va a venir a mandar, a callar e intimidar en nuestras casas aunque ya lo estén pensando hacer con su Guardia Nacional para imponer el Tren Maya que no dejaremos pasar.

Aunque lo quiera hacer a través de sus militares y paramilitares, con sus grupos de choque, con la cooptación de los pueblos y con sus guerras de baja intensidad que han asesinado y llevado a desplazar a muchos hermanos y hermanas de Aldama, Magdalena de la Paz, Chalchihuitan, Chenaló y muchos otros más.

A pesar de que sus fuerzas militares nos quieran desaparecer como lo hicieron con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y con todas las muertes de los migrantes en manos de los intereses de los que tienen el poder y el dinero.

Saludamos la lucha de otros hermanos y hermanas en Chiapas, México y el mundo, saludamos la lucha emprendida por todos los presos políticos y quienes hoy se encuentran en huelga de hambre por justicia y libertad y les decimos que estamos con ellos; saludamos la lucha de otras organizaciones que caminan en contra del sistema capitalista neoliberal, y que construyen a través del trabajo en común y de la autonomía; saludamos a todos aquellos pueblos del mundo que luchan por la vida, por la tierra, la justicia y la libertad.

Hemos venido en este día para vernos, encontrarnos, sentirnos, escucharnos, compartir nuestras luchas y para invitar a otros pueblos originarios, a la sexta, a las redes, colectivos y organizaciones, al pueblo creyente, a los diferentes sectores de trabajadores, de estudiantes, de hombres y mujeres, niños y ancianos, jóvenes y campesinos del campo y la ciudad que sufren la explotación y el despojo de hidra capitalista, a que nos organicemos y nos tejamos todos, todas aquellos, aquellas que estamos por la vida y contra el sistema capitalista neoliberal y sus mega proyectos de muerte.

Los pueblos originarios desde abajo con nuestras luchas en todas las geografías, seguimos y seguiremos construyéndonos, organizándonos, seguiremos sembrando la semilla de la autonomía en nuestra digna lucha, nos seguiremos tejiendo con todos y todas aquellas que estén desde la resistencia y rebeldía, porque sus luchas son reflejo, son espejos no solo para el CNI – CIG, sino para todos aquellos que creemos que siembran la esperanza.

Por eso decimos:

Atentamente

Desde la plaza de la Resistencia y de la Paz, San Cristóbal de las Casas, Chiapas;

Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno en Chiapas

A 10 de abril de 2019

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México Sin Nosotros

