Mèxico_Chiapas: Comunicado Presos indígenas en lucha

Cereso nº5 San Cristóbal de las Casas, Chipas

Como jente indíjenas que somos, ya sea obrero, maestro, campesino, y donde los malos gobernantes nos an perseguido con sus malas acciones así como las injusticias, explotaciones, desapariciones forzadas y lo peor, que nos lanzan sus grandes mentiras donde el pobre espera confiadamente a que cada cambio de gobierno le cumpla lo que prometen y de mejorar su vida, por eso el pobre siempre queda más pobre, porque no hay un gobierno justo y digno de sus promesas que les hacen con los pueblos mexicanos asta el dia hoy, de igual manera, como este día tan especial como hoy 10 de Abril, cumple 100 años de la conmemoración de la muerte de un hombre que defendió el derecho de miles de campesinos, que luchó por las tierras con los hacendados con los hacendados y con los neoliberalistas y nunca dejó de luchar, entregó su vida por aquellas personas que fueron maltratadas por los poderosos y por eso aunque hoy este día ya no esta con nosotros, pero está más vivo que nunca porque nos dejó sus grandes ejemplos revolucionarios, nos dejó su valentía, su virtud y su espíritu, y el ejemplo de seguir luchando, nos dejó un modelo para nuestro pueblo de seguir luchando y de seguir defendiendo y así como vemos hoy en nuestro país que se llama méxico pasa lo mismo donde much@s compañer@s que han sido aprisionado injustamente, algunos asesinados, ya sea por alzar la voz, por defender su derecho, tierra, cultura, bosque y el agua, el mal gobierno busca la manera de callarnos y eso es lo que hemos vivido por siglos. Con los de la clase política mexicana, y la destrucción de nuestra integridad que a sus acciones provoca y hemos visto las grandes injusticias que hacen la globalización neoliberal en el mundo. “Ya basta de tantas injusticias”

Al mismo tiempo exigimos al C. LC. Presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que exorte al C. L.C. gobernador de chiapas Rutilio Escandón Cadenas, por nuestra libertad donde el pasado 15 de Marzo de este mismo año presente iniciamos una huelga de hambre indefinida y ya llevamos, 27 días y no ha habido ninguna respuesta en nuetsros casos, simplemente no le interesa nuestra situación y por nuestra integridad y en nuestra salud física y mental por lo cual exigimos justicia y libertad absolutoria inmediata.