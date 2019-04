Andalucia_Gata Cattana: “Diez mil oyentes bien usaos son un ejèrcito Porque el futuro no nos ha cambiado…”

No (no) creo que me haga falta concienciar

No se como c*** piensan que me pueden callar

Me dijeron “síguelos” y yo les hice palacios en tierras suizas al estilo rococó, complícalo, y me subí a la cornisa de la torre más alta.

Te hice con mis propias manos una cuerda con mantas. Si la escala me cuenta, que desde arriba mientras, planeo conquistar los mapas que me invento. No hay nada que no está a mi alcance si me lo propongo, no me lo repitas mucho, que me crezco. Pero bien fresco, así juntando mis ganitas con tu cuerpo y a los vivos con los muertos cuando aireo mis preguntas. A estas alturas no me importa por lo pronto me dedico a seguir asumiendo el control de la jungla. Desde aquí arriba mientras, rezando mantra, amnitra, engánchala y va desvocaita, hablando en sánscrito, sa’ vuelto loca y sa’ escrito otra de esas de Plutonio y magnetita.

A mí que más me da lo que eso implica, la justicia es sorda y tiene los ojos mu chicos, aprieta pero no ahoga el muy hijo de puta, las grietas yo solita, las grietas por mi culpa, por mi culpa …

No sé cuanto pero si como seguiré por aquí, seguiré por aquí …

I want to be free, sí sé cómo, seguiré por aquí …

Los dioses se sucederán, sobre la máquina del tiempo, humanos nuevos nacerán en nuevas jaulas de cemento.