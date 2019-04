La Ecología tenía razón

“El gran reto de la Ecología, pues, está vivo. Y no se rinde ni se rendirá“, escribe Miguel Ángel Blanco Martín, expresidente de la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y miembro del Colegio de Periodistas de Andalucía, en un artículo de opinión que publica La Voz de Almería y el digital secretolivo.

No es sólo el cambio climático. Es toda la realidad. Desde el siglo XX las advertencias científicas sobre la destrucción de la capa de ozono no configuraron inicialmente una opinión pública mundial sobre el futuro incierto que se auguraba. Ni la clase política ni económica pusieron en marcha mecanismos para afrontar la gravedad del problema, que conlleva la destrucción de la gran Biosfera de la Tierra. En su lugar, se mantuvo el criterio de que lo importante es el pleno desarrollo. La Naturaleza se veía como un territorio para explotarlo. Y los ecologistas nacieron entonces para denunciar esa realidad.

La Ecología ya estaba en marcha. No sólo como una cuestión colectiva sino como fundamento de un rigor científico repleto de advertencias. Las organizaciones ecologistas no tenían buen cartel, ni lo siguen teniendo todavía, aunque se hayan producido cambios de conciencia. La contestación ecologista tuvo que implantarse con la protesta y la movilización. No había otra salida. Es la función que en Almería y parte del Sureste y Andalucía ha ejercido el Grupo Ecologista Mediterráneo, desde 1977. Cultura y Naturaleza van de la mano. Y así se consiguió, por ejemplo, la protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La gran problemática almeriense se analizó en el I Encuentro de Colectivos Ecologistas de la Provincia (1985), que puso el principal acento en el proceso de desertificación y en la colisión entre Política y Ecología. El mundo económico, empresarial, nunca vio con buenos ojos la presencia ecologista.