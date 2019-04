Argentina: Córdoba, Capital Nacional del Encierro

La situación en Bouwer está completamente desbordada. En los pabellones las condiciones son adversas, pero los que más jodidos están son, el pabellón de ingreso, en el MD1. Este pabellón tiene capacidad para cincuenta personas, y en este momento hay más de ciento cincuenta. La mayoría está sin colchón, y reciben “comida” si les sobra. Y el pabellón B3 del módulo MX1 de Bouwer, hay cerca de cien personas encerradas, de día las ponen en unos box, cerca de la central (la lorera) y de noche las trasladan, y las encierran todas juntas. La mayoría no tiene colchón. No salen ni al patio, y no les están dando de comer, comen lo que algún familiar alcanza a llevar. Salen diez minutos a hablar por teléfono, no todos los días. Y el colmo es que les hacen firmar que están en un pabellón abierto. Nadie les dice nada, no les contestan nada.