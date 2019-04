Argentina_Còrdoba: “El sindicato cumple un rol policial dentro de la fábrica”  

En “Enredando las mañanas” , charlamos con los trabajadores despedidos de la planta automotriz Fiat de Córdoba. Denuncian la incompetencia del sindicato (Smata) que además de no proteger los derechos del trabajador, “colabora directamente con la empresa en señalar a aquellas personas que resultan molestas o críticas dentro de la fábrica”. En el marco de un crecimiento constante de los índices de pobreza y desocupación, el panorama para este año no ofrece mejores perspectivas.

“A mí me despiden en octubre del año pasado en el marco de una reducción de horas trabajadas, también llamadas suspensiones, que están realizando no sólo Fiat sino en el conjunto de las automotrices. Han avanzado con muchísimos despidos en la fábrica, enmascarados en un supuesto retiro voluntario.”

“Ya en septiembre la cosa se pone más áspera. En mi caso yo estaba trabajando como cualquier otro día y me vinieron a buscar en un auto y me llevaron a la garita de seguridad que está en la puerta de la fábrica. Ahí, uno de recursos humanos que me dijo que iban a prescindir de mi trabajo y si aceptaba en ese momento me pagaban unos sueldos más y, si no, me llegaría un telegrama sólo con el dinero que corresponde por ley.”